Mauvaise nouvelle pour 15 000 allocataires handicapés : la CAF met fin au cumul AAH et ASS dès janvier

À partir du 1er janvier 2027, il ne sera plus possible de cumuler l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), confirme MoneyVox. Selon l’association APF France handicap, 15 000 personnes seront touchées par ce changement, avec à la clé une perte de revenus significative et une perte de droits sociaux différés, notamment en matière de retraite.

Cette échéance marque la fin d’un sursis de dix ans. La mesure avait été votée dans la loi de finances pour 2017, avant que le gouvernement ne décide de maintenir, à titre dérogatoire et pour dix ans, la possibilité de cumuler les deux allocations.

L’ASS, versée par France Travail, prend le relais de l’allocation chômage lorsque les droits sont épuisés, sous condition de ressources : moins de 1 363,60 euros pour une personne seule, moins de 2 142,80 euros pour un couple. Son montant maximal atteint 19,48 euros par jour depuis le 1er avril 2026.

Dans une lettre adressée au gouvernement, APF France handicap décrit un public précis, celui des demandeurs d’emploi de longue durée, âgés de plus de 50 ans, dont les parcours professionnels ont été fragilisés par leur situation de handicap. La fin du cumul entraînera, selon l’association, « une perte immédiate et significative de ressources », sans possibilité de compensation : l’AAH et le Revenu de solidarité active (RSA) ne sont pas cumulables entre eux.

L’association pointe aussi une conséquence moins visible mais durable : l’ASS permet de valider des trimestres assimilés au titre de la retraite, ce que ne permet pas l’AAH. Les allocataires qui basculeront uniquement vers l’AAH perdront donc des droits à la retraite en plus de leurs revenus mensuels. APF France handicap parle d’une double peine pour des personnes ayant déjà connu des parcours professionnels fragilisés.

L’association réclame une information anticipée des allocataires

Le courrier a été adressé au directeur général de la cohésion sociale ainsi qu’au délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle. APF France handicap y dénonce un double manquement : aucune mesure de compensation financière n’est prévue à l’issue de la période transitoire, et aucun dispositif d’information dédié à ces bénéficiaires ne semble avoir été mis en place à ce jour.

L’association demande que ces deux administrations, en lien avec France Travail et la Caisse nationale des allocations familiales, organisent une « information directe, claire et anticipée de l’ensemble des allocataires concernés », qui devrait aussi être « largement accessible sur les sites internet institutionnels concernés ».

Quatre points doivent être éclaircis d’après la lettre :

l’impact sur le niveau des ressources, les conséquences sur les droits à la retraite, les modalités de prise en compte de la fin de l’ASS dans le calcul de l’AAH à compter du 1er janvier 2027, et les démarches à accomplir pour sécuriser la continuité des droits.

En mars 2026, le Défenseur des droits avait publié un règlement amiable concernant une personne bénéficiant du cumul depuis 2012, rappelant que le droit dérogatoire était bien maintenu pendant dix ans pour les allocataires concernés au 31 décembre 2016. APF France handicap insiste sur l’urgence d’une réponse des pouvoirs publics, pour que les personnes concernées puissent anticiper leur perte de revenus avant l’échéance du 1er janvier 2027.