Recherche de bénévoles pour vivre gratuitement en Patagonie avec hébergement et repas inclus, contre 30 heures de travail hebdomadaire

Suivi des pumas, dômes en pleine nature, repas offerts : ce parc chilien recherche des volontaires solo, de 18 à 60 ans, pour 30 heures de travail hebdomadaire. Logement et excursions gratuits inclus, jusqu’à douze semaines.

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Anthony Jacquot
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Recherche de bénévoles pour vivre gratuitement en Patagonie avec hébergement et repas inclus, contre 30 heures de travail hebdomadaire
Recherche de bénévoles pour vivre gratuitement en Patagonie avec hébergement et repas inclus, contre 30 heures de travail hebdomadaire © Social Mag
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Un projet de conservation dans le sud du Chili propose hébergement, nourriture et excursions gratuites en échange de travail bénévole, annonce Cronista. L’offre a été publiée sur la plateforme Worldpackers.

Le site se trouve à Lonquimay, en Patagonie nord, à proximité de la Réserve nationale Alto Biobío, en pleine limite avec l’Argentine. Le parc développe des activités d’éducation environnementale, de géologie et d’écotourisme, et mène des tâches de protection des espèces. Entre 2025 et 2026, l’équipe travaille notamment sur la réintroduction d’espèces éteintes dans la zone, ainsi que sur un monitoring des pumas, selon la publication de l’hôte sur la plateforme.

Les volontaires collaborent sur les sentiers, les dômes et les potagers du domaine. Les fonctions incluent :

  1. le jardinage,
  2. des tâches de construction et de réparation,
  3. ainsi que l’accueil à la réception.

La charge de travail est fixée à 30 heures par semaine, avec deux jours de repos pour explorer la région ou simplement se reposer.

La candidature n’est ouverte qu’aux inscriptions individuelles : ni couple, ni duo de voyage. La tranche d’âge autorisée va de 18 à 60 ans, un éventail plus large que la normale pour ce type de programme. Côté langue, un anglais courant est demandé, ou à défaut un espagnol de niveau débutant.

En échange, l’hébergement se fait en chambre partagée, avec trois repas quotidiens fournis, petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Le programme inclut aussi :

  1. un accès internet basique,
  2. une cuisine équipée,
  3. une laverie,
  4. des excursions et visites gratuites,
  5. des cours de langues et
  6. l’usage de vélos disponibles sur le domaine.

Un certificat de fin de mission est délivré par l’hôte à l’issue du séjour. Worldpackers assure de son côté un accompagnement pendant tout le voyage, ainsi qu’un service de protection en cas de non-respect des conditions convenues.

Restent à la charge du volontaire les vols vers le Chili, l’assurance voyage, le transport interne et les éventuelles démarches de visa selon la nationalité du candidat.

Le programme est disponible de septembre à février, pour des séjours de quatre à douze semaines minimum et maximum. Sur la même plateforme, d’autres opportunités existent ailleurs dans le monde, comme au Costa Rica où des volontaires s’occupent de tortues marines, ou plus près du public espagnol, dans les Asturies.

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