« Je n’ai cotisé que le RSA toute ma vie » : voici le montant exact de sa pension en 2026, et c’est moins que ce que vous imaginez

Une personne ayant uniquement perçu le revenu de solidarité active durant toute sa carrière, sans jamais avoir acquis de droits par un autre biais, peut arriver à l’âge de la retraite avec une pension contributive de base de 0 €. Le RSA ne correspond à aucune rémunération soumise à cotisation vieillesse : les années passées à le percevoir ne comptent tout simplement pas dans le calcul des trimestres.

Contrairement au chômage indemnisé ou à l’allocation de solidarité spécifique, qui ouvrent des droits, le RSA laisse donc un vide dans le relevé de carrière. Sans trimestre validé, impossible de prétendre à une pension de base classique. Un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques établi en 2020 constatait déjà que les anciens bénéficiaires d’un minimum social touchent, une fois à la retraite, un montant de pension près de deux fois plus bas que celui des autres retraités, en raison de rémunérations elles-mêmes plus faibles pendant la vie active.

L’Aspa, un filet à partir de 65 ans

Une pension à 0 € ne signifie pas nécessairement vivre sans aucune ressource après l’âge légal. L’Allocation de solidarité aux personnes âgées peut prendre le relais, à partir de 65 ans, ou 67 ans selon les situations. Elle a remplacé l’ancien minimum vieillesse pour les nouveaux bénéficiaires et cible les personnes âgées aux ressources limitées, sous conditions d’attribution précises.

En 2026, son montant maximal atteint 1 043,59 € brut par mois pour une personne seule sans autre ressource prise en compte, et jusqu’à 1 620,18 € pour un couple dont les deux membres y ont droit. Ce sont des plafonds : les ressources du demandeur entrent dans le calcul et peuvent réduire la somme réellement versée.

Le magazine Pleine Vie rappelle que cette allocation n’est pas une retraite acquise grâce aux années passées au RSA, mais une allocation de solidarité soumise notamment aux ressources du bénéficiaire. Son versement n’a rien d’automatique : il faut en faire la demande auprès de l’organisme compétent.

Un cumul RSA-retraite possible mais limité

Il existe une autre configuration, plus rare : celle d’un retraité qui perçoit une petite pension et continue de toucher le RSA en complément. Aucun âge maximum n’empêche cette allocation. Le cas reste peu fréquent, car la pension de retraite dépasse le plus souvent les plafonds de ressources exigés.

Pour en bénéficier, il faut que la retraite reste inférieure à ces plafonds, la pension étant comptée parmi les revenus pris en compte. Et la somme des deux, retraite plus RSA, ne peut jamais dépasser le montant maximal du RSA correspondant à sa situation personnelle, soit 651,69 € par mois pour une personne seule sans enfant et sans aide au logement. Le cumul ne peut donc être que partiel, jamais total.

Reste une nuance à vérifier au cas par cas. Certains trimestres liés au RSA peuvent malgré tout être validés lorsque l’allocation complète un faible revenu, des indemnités chômage, ou certaines prestations familiales au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer. Il revient alors à chacun de le confirmer auprès de sa caisse de retraite.