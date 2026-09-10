École à 1 an : pourquoi la proposition de Bruno Le Maire rate la cible

Bruno Le Maire propose d’accueillir les enfants dès un an à l’école pour répondre à la crise des résultats PISA, mais il semble confondre symptôme et problème. Les véritables enjeux résident dans les inégalités sociales, le manque d’assimilation linguistique dans certaines familles immigrées et un investissement insuffisant dans la qualité de l’enseignement. L’école maternelle seule ne peut relever ces défis.

Le 8 septembre 2026, Bruno Le Maire a proposé d’abaisser l’âge d’entrée en maternelle de 3 ans à 1 an à la suite de la publication des résultats PISA de 2025. La France enregistre ses pires performances, avec une chute de 18 points en compréhension de l’écrit depuis 2022 et 16 points en mathématiques. Selon l’ancien ministre de l’Économie, la solution réside dans une scolarisation précoce. « Dans un pays de première zone, les parents ne devraient pas avoir de difficulté à faire garder leurs enfants et devraient avoir l’assurance qu’ils vont apprendre la langue du pays où ils se trouvent, le français », a-t-il déclaré sur CNews.

PISA 2025 : que révèlent réellement les chiffres ?

Entre 2012 et 2025, la France a perdu 49 points en compréhension de l’écrit, 26 en mathématiques et 16 en sciences. L’OCDE estime que 20 points équivalent à environ une année de scolarité. La baisse s’est accélérée récemment, avec un recul de 18 points en lecture entre 2022 et 2025 seulement. Le score français en lecture est passé de 505 points en 2012 à 456. En mathématiques, il a chuté de 484 à 458 points sur treize ans.

Près d’un tiers des élèves français éprouvent désormais de grandes difficultés en compréhension écrite, et la proportion d’élèves très performants a été divisée par deux en dix ans. Cette hémorragie met en lumière un système éducatif à bout de souffle, incapable de freiner la reproduction des inégalités.

Le retard de langage à 1 an : causes réelles vs fantasmes

Bruno Le Maire a évoqué la nécessité d’apprendre « la langue du pays », soulignant implicitement le problème de l’assimilation linguistique. Dans de nombreuses familles immigrées, le français n’est ni parlé ni valorisé à la maison. Les enfants y grandissent dans un environnement monolingue non francophone jusqu’à leur entrée à l’école à 3 ans, moment où le retard linguistique est déjà présent. Les bases du langage se construisent entre 0 et 3 ans, et l’exposition exclusive à une langue étrangère durant cette période critique crée un handicap que l’école peine à surmonter. Les résultats PISA montrent que les élèves issus de l’immigration obtiennent des scores significativement inférieurs, même à niveau socio-économique comparable.

Le manque de transmission du français ne résulte pas toujours d’une incapacité. Parfois, il s’agit d’un choix délibéré de préserver la culture d’origine, ou d’une vie dans des communautés où le français n’est pas utilisé quotidiennement. Les parents ne maîtrisent souvent pas assez la langue pour la transmettre efficacement. Depuis des décennies, la France n’a pas mis en place de politique d’intégration linguistique contraignante. Aucun dispositif obligatoire ne garantit que les enfants arrivent à l’école avec un bagage linguistique minimal en français. La proposition de scolarisation à 1 an contourne cette question en transférant la responsabilité à l’école.

L’école à 1 an : un pansement sur une hémorragie

Nawal Abboub, docteure en sciences cognitives à l’ENS-PSL, souligne que la scolarisation précoce n’est pas la clé des meilleurs résultats. Elle insiste sur l’importance de la qualité de l’accueil, de la pédagogie, des interactions et de la formation des professionnels. La Norvège et le Danemark, qui accueillent les enfants dès 1 an, voient aussi leurs performances PISA baisser, prouvant que l’accueil précoce n’est pas une solution miracle. Sans une pédagogie de qualité, une formation adaptée des professionnels et une politique d’intégration linguistique efficace, augmenter le nombre de places ne change rien.

Accueillir les enfants à 1 an nécessiterait des changements substantiels : des ratios d’encadrement différents, des infrastructures adaptées. En crèche, un professionnel s’occupe de cinq enfants non marchants, contre 24 à 25 élèves par enseignant en maternelle. Le Syndicat national des professionnels de la petite enfance juge la proposition « hors-sol ». « Les bébés ne sont pas des variables d’ajustement de PISA », déclare le SNPPE dans un communiqué.

Cette mesure ne résout pas la question essentielle : comment garantir que tous les enfants arrivent à l’école en maîtrisant le français ? Devrait-on imposer des cours de langue obligatoires aux parents ou conditionner certaines aides sociales à un effort d’intégration linguistique ? Renforcer les dispositifs d’accompagnement éducatif dans les quartiers où l’assimilation échoue pourrait être une piste.

Les vraies solutions : au-delà du débat politique

Les exemples scandinaves indiquent que commencer l’école plus tôt ne suffit pas, la qualité pédagogique est cruciale. Il faut former massivement les enseignants aux pédagogies adaptées aux élèves allophones, réduire les effectifs dans les classes à fort taux d’immigration et développer des programmes de remédiation linguistique intensive dès la petite section. La France dispose seulement de 63 places d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans. Avant de scolariser à 1 an, il faut garantir un accueil de qualité à tous ceux qui en ont besoin. Véronique Escames, co-secrétaire générale du SNPPE, rappelle que les professionnels de la petite enfance manquent de reconnaissance et de moyens.

En France, le débat sur l’intégration linguistique est tabou, alors que d’autres pays imposent des tests de langue avant l’entrée à l’école, proposent des cours intensifs de rattrapage, et conditionnent le regroupement familial à la maîtrise de la langue nationale. Ici, on préfère multiplier les dispositifs coûteux sans aborder la question centrale : comment s’assurer que tous les enfants parlent français en arrivant à l’école ? Sans cette exigence, aucune réforme ne redressera durablement les résultats PISA.

La proposition de Bruno Le Maire démontre une tendance française à privilégier des solutions techniques aux choix politiques difficiles. Tant que cette logique persistera, la France continuera de décliner dans les classements internationaux, indépendamment de l’âge de scolarisation choisi.