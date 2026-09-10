Bail de location : trois modifications réglementaires au 1er octobre 2026

À compter du 1er octobre 2026, tous les nouveaux baux de location résidentielle intégreront automatiquement une clause résolutoire en cas d’impayés. Publiée au Journal officiel le 7 juillet 2026, cette modification réglementaire intègre les dispositions de la loi anti-squat de juillet 2023 dans les modèles types de contrats. Bien que cette évolution renforce les propriétaires, des garanties judiciaires essentielles subsistent pour les locataires en situation précaire. Comprendre ces mécanismes protecteurs devient crucial avant de signer un nouveau bail.

La clause résolutoire : encadrement légal et implications

Depuis la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose que tous les contrats de bail d’habitation contiennent une clause prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 inscrit cette disposition dans les modèles officiels de contrats de location vide, meublée ou colocation avec bail unique.

Contrairement aux idées reçues, la clause résolutoire ne permet pas au propriétaire d’expulser seul le locataire. Seul le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire peut constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion. Le propriétaire doit d’abord faire signifier un commandement de payer par huissier au locataire, mentionnant les sommes dues et accordant un délai de régularisation. Si le locataire a une caution, elle doit être informée dans les 15 jours, sinon elle n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.

La clause résolutoire prend effet six semaines après un commandement de payer resté sans suite. Ce délai offre une protection cruciale aux locataires, leur permettant de régulariser leur situation, de saisir le juge pour des délais de paiement ou de solliciter l’aide d’associations spécialisées. Dans un contexte où les APL ne suffisent plus à couvrir les loyers, ce délai permet de mobiliser des aides d’urgence ou de négocier un échéancier avec le bailleur.

Les locataires peuvent demander au juge des délais de paiement. Comme confirmé par la Cour d’appel de Douai le 15 janvier 2026, si le locataire règle sa dette dans les délais fixés, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué. Le juge examine la situation personnelle du locataire et peut accorder des délais de plusieurs mois à un an, voire plus dans des cas exceptionnels. Laurent Bonneaud souligne que, bien que sécuriser la mise en location soit essentiel pour les propriétaires, le cadre judiciaire préserve l’équilibre entre les parties.

Servitude de résidence principale : critères et effets

Le décret introduit également l’obligation de mentionner la servitude de résidence principale dans les contrats de bail pour certains logements. La loi Le Meur du 19 novembre 2024 (article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme) permet aux communes avec plus de 20% de résidences secondaires d’imposer l’usage exclusif des nouveaux logements comme résidence principale.

Cette servitude vise à pallier la pénurie de logements dans les zones tendues, où les résidences secondaires et meublés touristiques réduisent l’offre pour les résidents permanents. Les communes côtières, touristiques ou proches des grandes métropoles sont particulièrement concernées. Cette clause doit désormais figurer dans le bail pour les logements soumis à cette obligation.

Omettre la mention de servitude de résidence principale dans un bail peut entraîner la nullité du contrat. Cette sanction peut protéger le locataire : un bail annulé fragilise la position du propriétaire en cas de contentieux et peut invalider une procédure d’expulsion. Laurent Bonneaud commente que bien que la clause insiste sur l’importance de la résidence principale, il est préférable que ces règles soient explicitement inscrites dans le bail.

Conseils aux locataires : se protéger efficacement

Avant de signer ou de renouveler un bail après le 1er octobre 2026, exigez un contrat conforme au nouveau modèle type. Un bail rédigé sur un ancien modèle peut affaiblir vos droits et compliquer vos recours. Vérifiez la présence de la clause résolutoire (mentionnant le délai de six semaines et le recours au juge) et, le cas échéant, de la servitude de résidence principale. En cas de doute, contactez une association de défense des locataires ou une agence départementale d’information sur le logement.

En cas de difficulté de paiement, ne restez pas isolé. Dès réception d’un commandement de payer, vous avez six semaines pour agir. Contactez votre bailleur pour négocier un échéancier amiable et saisissez le juge pour demander des délais de paiement. Vérifiez également que votre loyer respecte les plafonds légaux : un loyer abusif peut être contesté et révisé rétroactivement.

Les Commissions d’attribution de logements, les Points justice et les permanences juridiques gratuites des mairies offrent un accompagnement personnalisé. Les avocats spécialisés en droit du logement peuvent intervenir au titre de l’aide juridictionnelle si vos ressources sont modestes. N’attendez pas la procédure d’expulsion pour solliciter ces soutiens : anticiper augmente vos chances de trouver une solution durable. La réforme renforce les outils des propriétaires, mais les protections judiciaires restent essentielles contre les expulsions abusives.