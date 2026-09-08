92% des femmes reconnaissent ne pas bien maîtriser la fiscalité de l’épargne, contre 81% des hommes. Cet écart de onze points met en lumière une France à deux vitesses : certains optimisent leurs placements grâce à un meilleur accès à l’information financière, tandis que d’autres subissent. Le Baromètre Ifop pour Altaprofits, publié aujourd’hui, montre que la connaissance fiscale est souvent réservée aux cadres, diplômés et retraités aisés. Pour les autres, l’épargne reste un domaine complexe et source d’opportunités manquées.

Les oubliés de l’épargne optimisée : qui maîtrise vraiment la fiscalité ?

87% des Français admettent mal comprendre la fiscalité de l’épargne, et 31% jugent leur maîtrise très faible. Pourtant, 76% des épargnants déclarent que les règles fiscales influencent leurs choix de placement, avec 27% affirmant qu’elles sont très importantes. Ce paradoxe montre que beaucoup réagissent à un levier qu’ils ne maîtrisent pas. De plus, 46% envisageraient de réallouer leur épargne si la fiscalité augmentait, modifiant ainsi leurs comportements sans bien comprendre les mécanismes.

Femmes contre hommes : le fossé des connaissances

Les femmes accusent un retard significatif en matière de connaissances fiscales. 92% d’entre elles admettent mal connaître les dispositifs, contre 81% des hommes. Ce fossé reflète des inégalités structurelles dans l’accès à l’éducation financière. Historiquement, l’information a privilégié les profils masculins, cadres ou chefs d’entreprise, tandis que les femmes, souvent dans des emplois précaires, restent éloignées des formations spécialisées. Elles subissent ainsi la fiscalité sans pouvoir l’anticiper ni l’optimiser. Comme le souligne l’épargne salariale, les dispositifs d’optimisation demeurent opaques pour beaucoup.

Cadres et diplômés dominent, les autres restent à l’écart

Seuls 20% des cadres, retraités CSP+ et diplômés du supérieur déclarent bien connaître la fiscalité de l’épargne, un chiffre faible mais contrastant avec le reste de la population. Les catégories modestes, employés et ouvriers, placent souvent à l’aveugle, utilisant des livrets peu rémunérateurs et ignorant des solutions comme le PEA ou l’assurance-vie. Ainsi, l’optimisation fiscale devient un marqueur social : ceux qui savent s’enrichissent, les autres stagnent. Le système semble perpétuer les privilèges par l’information.

L’investissement responsable : un luxe réservé aux informés ?

73% des Français reconnaissent l’importance des critères d’investissement responsable, mais seuls 20% les intègrent réellement dans leurs décisions. Un fossé subsiste entre reconnaissance théorique et adoption pratique. Les placements ESG restent majoritairement l’apanage de l’élite informée. Seuls 31% du public en ont entendu parler, et à peine 7% comprennent précisément de quoi il s’agit. L’investissement responsable, censé démocratiser la finance, reproduit les inégalités d’accès.

74% manquent d’information : l’exclusion par le silence

74% des répondants estiment que le manque d’information est le principal obstacle à l’investissement responsable. Ce chiffre souligne l’échec des acteurs financiers et des pouvoirs publics à vulgariser ces dispositifs. Les banques communiquent, mais leurs messages restent souvent jargonneux et inaccessibles. Les labels se multiplient sans accompagnement pédagogique. Résultat : les épargnants modestes renoncent, par peur ou méconnaissance. Catherine Baudeneau, d’Altaprofits, rappelle que « Un placement doit avant tout répondre à un objectif patrimonial et s’inscrire dans une vision de long terme. » Mais comment construire cette vision sans les clés de compréhension ?

Greenwashing : quand la peur remplace la confiance

27% des répondants craignent le greenwashing, en hausse par rapport à 2025. La défiance augmente, alimentée par des scandales et l’opacité des méthodologies de labellisation. Les épargnants soupçonnent les acteurs financiers d’exploiter la rhétorique environnementale à des fins commerciales, ce qui les pousse à renoncer à des fonds prétendument responsables. La fraude bancaire alimente cette méfiance. Sans tiers de confiance crédible, l’investissement responsable reste un marché de niche.

Les risques : une France à deux vitesses financières

Qui peut se permettre de mal choisir ? Qui subit les conséquences ?

Les cadres et diplômés supportent mieux les erreurs d’allocation grâce à des patrimoines diversifiés et des conseillers. Les catégories modestes, quant à elles, voient chaque mauvais choix fiscalement défavorable grignoter leur rendement net et retarder leurs projets. L’ignorance fiscale coûte plus cher aux pauvres qu’aux riches. Altaprofits souligne l’importance de la pédagogie pour des décisions cohérentes avec les objectifs patrimoniaux. Mais cette pédagogie manque souvent dans les circuits accessibles à tous, creusant les inégalités patrimoniales non pas par manque d’épargne, mais par asymétrie d’information.

Appel à la pédagogie publique et à l’accès démocratique

Face à ces constats, il est urgent de mettre en place une politique publique d’éducation financière. Les pouvoirs publics doivent investir dans des campagnes simples et accessibles. Les banques et assureurs doivent clarifier leurs offres et jouer la transparence. Les labels d’investissement responsable doivent gagner en crédibilité par des contrôles indépendants et des sanctions contre le greenwashing. Sinon, l’épargne française continuera de reproduire les inégalités, où seuls les informés prospèrent tandis que les autres accumulent sans stratégie. La campagne présidentielle de 2027 devra inclure ces enjeux, car la fiscalité de l’épargne détermine qui accède à la sécurité financière.

Le Baromètre Ifop pour Altaprofits 2026 dresse un portrait sans concession : la France de l’épargne est fragmentée et inégalitaire. Les femmes, les catégories modestes et les non-diplômés naviguent à vue dans un système conçu pour les initiés. L’investissement responsable, censé incarner une finance plus juste, reproduit les mêmes exclusions. Tant que l’information restera un privilège, l’optimisation fiscale demeurera un marqueur de classe. Reste à voir si les acteurs publics et privés choisiront de démocratiser l’accès aux connaissances financières.