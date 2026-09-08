Comment l’Aïkido peut-il construire les jeunes que notre société n’arrive plus à guider ?

Harcèlement, violence en ligne, délitement des institutions traditionnelles… Notre société fait face à un défi invisible mais majeur : la perte de repères d’une grande partie de la jeunesse. Nous vivons dans une ère d’instantanéité absolue et d’individualisme exacerbé, où le lien social se consomme à travers des écrans et des algorithmes qui, loin de rassembler, finissent par isoler et créer une dépendance au profit des géants du numérique. Les mots, les images et les écrans ne suffisent plus à éduquer : l’apprentissage passe avant tout par le corps et la présence humaine concrète. Cette crise d’isolement touche aujourd’hui toutes les classes sociales. Le besoin de présence réelle, d’écoute et d’ancrage physique est général.

Face à cette désorientation collective, certains évoquent le retour du service militaire comme l’ultime remède autoritaire. Mais a-t-on besoin d’en arriver à de telles extrémités répressives alors que des solutions éducatives et concrètes existent déjà au cœur de nos cités ? Et si la réponse se trouvait, vivante, là où on l’attend le moins : dans l’espace du dojo ?

Cette conviction n’a rien de théorique, elle s’appuie sur les réalités observées quotidiennement par les acteurs de terrain. Sur l’ensemble du territoire et particulièrement en Seine-Saint-Denis, le constat est sans appel : le tatami demeure un formidable laboratoire de la citoyenneté, de la mixité et de la reconstruction personnelle. L’aïkido n’est pas une simple méthode de self-défense ou une discipline esthétique : c’est une école de vie qui structure et qui élève.

Le Dojo : un cadre qui transforme et qui protège

Entrer dans un dojo, c’est accepter un rituel immuable. On salue en entrant, on salue son partenaire, on respecte le lieu et ses règles. Dans une époque qui valorise l’immédiateté, ce cadre n’est pas une punition : c’est une libération. Il offre la sécurité émotionnelle et physique dont un jeune a besoin pour se construire. Sur les tatamis, il n’y a pas de filtres ni de triche. Totalement laïque, la pratique utilise les codes martiaux japonais pour réinterroger ce qui fait défaut à notre société : la politesse fondamentale, le respect et le savoir-être.

Surtout, l’aïkido repose sur un sens aujourd’hui négligé : le toucher. Moins de sport, moins d’activités manuelles, moins de gestes partagés, et pourtant un besoin de contact intact. Le dojo le réintroduit dans ce cadre protecteur, hors de toute logique de séduction. En effet, les jeunes pratiquent entre eux, sans que l’apparence, les vêtements ou les complexes n’entrent en jeu, là où une danse de couple engage d’emblée l’estime de soi. On y apprend le salut comme on apprend la poignée de main qui ouvrira les portes du monde professionnel. Saluer, saisir, chuter ensemble : le corps y réapprend l’empathie.

C’est ici que se joue un apprentissage fondamental : celui de l’effort et de l’acceptation. Quand une technique ne fonctionne pas, la tentation est grande de rejeter la faute sur l’autre ou de passer en force. L’aïkido enseigne tout l’inverse. L’échec n’est ni une culpabilité, ni une fatalité ; il est un passage nécessaire, résumé par ce proverbe japonais : « Sept fois à terre, huit fois debout ». L’objectif n’est pas de détruire l’autre, mais de s’harmoniser avec lui grâce à une médiation corporelle. Sans compétition ni médaille à brandir, on y apprend à canaliser son énergie et à comprendre que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi et la coopération.

Redonner aux arts martiaux leur rôle social et politique

Il est urgent de sortir les arts martiaux de leur bulle technique pour leur redonner leur vocation première : former des citoyens. Pour toucher toute la jeunesse, nous devons changer de paradigme. Il ne suffit plus d’attendre que les élèves poussent la porte du club le soir ; il faut aller vers eux, au cœur des établissements scolaires et des structures locales, en journée.

Cette ambition ne peut plus reposer sur le seul bénévolat. Offrir cette présence humaine si précieuse et accompagner la reconstruction par le corps exigera l’engagement d’éducateurs diplômés. Pour que le dojo devienne un véritable stabilisateur sociétal, les pouvoirs publics doivent financer cet effort de terrain. L’enjeu dépasse la simple occupation du temps libre : il s’agit d’inspirer les jeunes et de développer leur engagement citoyen pour en faire les encadrants de demain. Le tatami offre cet espace unique où convergent effort collectif et quête intérieure, un véritable « zen en mouvement ».

Mais au-delà de la jeunesse, n’est-ce pas l’ensemble de notre monde professionnel qui souffre de ce manque d’ancrage ? À l’heure où le monde de l’entreprise cherche à réinventer le management et le sens du collectif, les cadres et dirigeants ne gagneraient-ils pas, eux aussi, à expérimenter cette médiation corporelle pour réapprendre l’art de la non-opposition et du contact humain ? Il est temps de redonner à l’Aïkido la place qu’il mérite : une boussole d’humanité pour toute notre société.