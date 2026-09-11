Mélanger des aiguilles de pin du bois avec du sel, presque pas de frais mais un effet surprenant dans la maison

Mélanger des aiguilles de pin ramassées en forêt avec du gros sel marin, à parts égales : c’est l’astuce ménagère mise en avant par Ludwigshafen24 dans un article mis à jour le 9 septembre 2026. Il suffit de bien mélanger les deux ingrédients, sans autre préparation, pour obtenir un produit polyvalent et presque gratuit.

Le premier usage cité concerne les armoires à vêtements. Séchées puis broyées, les aiguilles mélangées au sel se glissent dans de petits sachets en tissu disposés entre les vêtements pour éloigner les mites, qui détestent l’odeur des conifères. Le sel, lui, absorbe l’humidité de l’armoire, un facteur qui attire justement ces insectes.

L’article rapproche cette pratique de celle, très répandue actuellement, qui consiste à ramasser des marrons pour les glisser dans les placards. En Lituanie, ce type de sachet anti-mites figure parmi les usages les plus populaires du mélange.

Le mélange sert aussi pour un bain de pieds relaxant. La recette, recommandée par le portail ménager lituanien ve.lt, consiste à infuser une poignée d’aiguilles dans un litre d’eau bouillante pendant 30 minutes, puis à ajouter le jus filtré et deux cuillères à soupe de sel dans une bassine d’eau chaude. De quoi soulager des jambes fatiguées en fin de journée.

Troisième application : un désodorisant naturel. Un bol ouvert contenant le mélange neutralise les odeurs de cuisine désagréables ; il est conseillé de le renouveler chaque semaine, en y ajoutant éventuellement de la cannelle ou de l’anis selon les goûts.

L’efficacité du mélange s’explique par la composition des aiguilles, qui contiennent des huiles essentielles aux propriétés antibactériennes, selon le portail de plantes médicinales PhytoDoc. Le sel agirait comme conservateur, ralentissant l’évaporation de ces huiles et prolongeant leur effet, notamment pour la protection anti-mites et la neutralisation des odeurs.

Côté budget, les aiguilles se ramassent gratuitement en forêt ; seul le gros sel marin représente un coût, quelques centimes par utilisation, disponible dans tous les supermarchés. Le pin sylvestre est d’ailleurs l’arbre indigène le plus répandu en Allemagne selon l’inventaire forestier fédéral (Bundeswaldinventur), ce qui en fait une matière première accessible presque partout.