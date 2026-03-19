Les experts en jardinage révèlent : cette plante repousse naturellement les escargots

Un matin d’été : balade pieds nus sur la pelouse, café à la main, et hop, le potager ressemble à un champ de bataille. Jeunes pousses de salade dévorées, traces de bave qui brillent… Les limaces et escargots font partie des soucis classiques des jardiniers. Plutôt que de passer son temps à les combattre, une stratégie de plantation bien pensée peut transformer la lutte en une cohabitation plus sereine.

Protéger son jardin naturellement

Plutôt que d’attaquer uniquement ces gastéropodes, pensez à les détourner grâce à des plantes qui les repoussent ou les attirent ailleurs, conseille TF1 Info. Leur présence combinée avec d’autres gestes simples réduit les dégâts sans recourir à des traitements chimiques.

Parmi les plantes utiles, la capucine (ou Kapuzinerkresse) sort du lot. Avec ses fleurs orange et rouge vif, elle sert autant de décoration que de barrière. Elle peut grimper sur un treillage ou couvrir le sol, et ses fleurs, feuilles et graines sont comestibles. Semer à partir de la mi-mai : espacer les graines de 20;25 cm et les enfouir à 2;3 cm de profondeur. En deux à trois semaines les premières feuilles apparaissent, que ce soit en plein soleil ou en mi-ombre. Un voisin a donné des graines de capucine à une jardinière de l’Eifel (région en Allemagne), et elle a constaté une nette réduction des dégâts dans son potager.

Les plantes méditerranéennes qui font le job

La lavande et la sauge, originaires du bassin méditerranéen, sont de très bons choix pour éloigner escargots et limaces. La lavande dégage un parfum agréable pour nous mais peu apprécié des gastéropodes. La sauge, avec ses feuilles vert argenté, est rustique, peu exigeante et sert de répulsif naturel.

Géranium et bourrache, des alliés faciles

Le géranium, plante classique sur nos balcons, est aussi un rempart contre ces petits envahisseurs. La bourrache, surnommée « plante aux mille vertus », attire l’œil avec ses fleurs bleues et repousse chenilles, limaces et escargots. Elle se cultive très facilement.

Ce qui explique l’effet répulsif

L’efficacité de certaines de ces plantes vient de composés actifs comme les « Senfölglykoside » et « Senföle ». Leur odeur piquante et leur saveur désagréable repoussent limaces et escargots. Certaines plantes jouent aussi le rôle d’appât : la capucine, par exemple, attire souvent ces gastéropodes, qui la préfèrent aux cultures précieuses.