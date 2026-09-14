Burn-out : 49% des dirigeants avouent mentir sur leur santé mentale

En France, un salarié sur deux dissimule son épuisement professionnel par crainte de perdre son emploi, et un dirigeant sur deux fait de même pour préserver sa crédibilité. Malgré cela, 62% des employés pensent à tort que le burn-out est reconnu officiellement comme une maladie professionnelle, alors qu’il n’apparaît dans aucun registre officiel. Cette situation illustre une illusion française concernant la santé au travail.

Burn-out : une reconnaissance erronée chez les salariés

Un sondage mené en septembre 2026 par le cabinet Santé du Dirigeant auprès de 2 801 salariés et 1 115 dirigeants met en évidence un écart important entre perception et réalité juridique. Six salariés sur dix croient à tort que le burn-out est reconnu comme une maladie professionnelle en France. En réalité, il n’est pas listé officiellement, obligeant les victimes à démontrer un lien direct entre leur état et leur travail, un processus décourageant pour la plupart.

Selon une étude de Santé Publique France publiée en mars 2026, environ 2,5 millions de travailleurs français souffrent de symptômes sévères d’épuisement professionnel. Cependant, seuls quelques milliers obtiennent chaque année une reconnaissance de leur maladie, le système actuel reposant sur une évaluation individuelle complexe et incertaine.

Un problème de santé publique et de silence en entreprise

Le burn-out est un sujet tabou dans les entreprises. Selon le cabinet Santé du Dirigeant, 68% des salariés cacheraient leur épuisement s’ils en souffraient, tandis que 49% des dirigeants feraient de même. La santé mentale au travail reste un sujet sensible, comme le souligne Noémie Guerrin, fondatrice du cabinet et autrice de Santé mentale au travail : il est temps de passer à l’action ! Elle affirme que la souffrance au travail ne s’arrête pas à la fiche de paie, affectant aussi les dirigeants qui peuvent s’isoler et s’épuiser.

Les raisons du silence varient : 45% des salariés craignent le licenciement et 48% des dirigeants redoutent de perdre la confiance de leurs partenaires. Le stress et l’anxiété sont des secrets bien gardés, renforcés par une culture organisationnelle qui ne favorise pas la transparence.

Dirigeants et salariés : des comportements de dissimulation

Un paradoxe se dessine : les dirigeants, supposés incarner l’autorité, sont proportionnellement plus nombreux à cacher leur épuisement que les salariés. Près de la moitié des dirigeants admettent qu’ils dissimuleraient leur état. En l’absence de protection institutionnelle, certains préfèrent des changements radicaux, comme Lidia qui a quitté son bureau pour devenir camionneuse.

Une donnée du sondage révèle que 60% des dirigeants estiment ne pas pouvoir s’arrêter une semaine sans compromettre leur activité. Le manque de reconnaissance du burn-out rend difficile la légitimation d’un arrêt prolongé, poussant certains à continuer jusqu’à l’épuisement total.

La revendication d’une reconnaissance officielle du burn-out

Une grande majorité des salariés (87%) demande la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, mais les dirigeants craignent les abus. Dans d’autres pays, comme la Suède et les Pays-Bas, la reconnaissance officielle n’a pas entraîné d’augmentation des fraudes, mais a permis de mieux comprendre les causes organisationnelles de la souffrance.

Vers une réforme de l’organisation du travail

Un consensus rare émerge : 84% des salariés et 83% des dirigeants estiment qu’il faut agir sur l’organisation du travail plutôt que sur les individus seulement. Noémie Guerrin souligne que demander aux individus de gérer leur stress n’est pas suffisant si l’organisation même reste problématique. Cependant, seuls 17% des salariés constatent des actions concrètes de la part de leur entreprise pour améliorer la gestion, comparé à 28% qui observent des mesures ciblant les individus.

Le fossé entre le diagnostic partagé et l’inaction pose une question de justice sociale. À l’instar de l’Italie qui repense son système de retraite, la France doit réviser sa relation au travail. La reconnaissance du burn-out serait un premier pas, mais la véritable transformation réside dans le changement des structures qui engendrent l’épuisement. Noémie Guerrin conclut que la santé mentale ne doit pas être perçue uniquement comme un problème individuel, mais aussi comme un enjeu organisationnel. Il est temps d’agir pour prévenir plutôt que de subir.