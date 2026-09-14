Impôt : le gouvernement indexe le barème et sollicite les retraités

Le gouvernement français a décidé d’indexer entièrement le barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation dans le cadre du budget 2027. Cette mesure, bien accueillie par les contribuables actifs, pourrait toutefois peser sur les retraités. En effet, parmi les 30 milliards d’euros d’économies visées, 6 milliards pourraient provenir des retraités. Cette annonce du 13 septembre 2026 soulève ainsi des questions inédites sur l’équité entre générations.

Une victoire pour les contribuables actifs, un risque pour les retraités

Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, a annoncé que le barème de l’impôt sur le revenu serait entièrement indexé sur l’inflation, excluant tout gel. Sans cette indexation, un célibataire gagnant 35 000 euros par an aurait vu son impôt augmenter de 150 à 200 euros. Cette mesure protège donc le pouvoir d’achat des actifs dans un contexte inflationniste.

Pourtant, malgré les assurances de la porte-parole selon lesquelles les retraités ne seront pas les principaux contributeurs du budget, les chiffres indiquent que 6 milliards des 30 milliards d’euros d’économies viendraient des retraités. David Amiel, ministre des Comptes publics, évoque un dilemme : indexer les pensions ou maintenir l’abattement fiscal de 10% pour les retraités, représentant 20% de l’effort budgétaire.

Les 6 milliards d’euros attendus des retraités : le choix entre pension indexée et abattement fiscal

Le ministre des Comptes publics a posé la question de l’indexation des pensions par rapport à l’abattement fiscal de 10% pour les retraités. Cet abattement représente une économie importante pour 17 millions de retraités. Par exemple, un couple avec 40 000 euros de pensions annuelles économise environ 500 euros d’impôt. Supprimer cet avantage permettrait de récupérer des milliards, mais toucherait les classes moyennes retraitées. L’arbitrage reste en suspens avant les débats parlementaires d’octobre.

Les retraités modestes, souvent non imposables, ne seraient pas concernés par la suppression de l’abattement. Cependant, ceux gagnant entre 1 500 et 3 000 euros par mois verraient leur impôt augmenter significativement. Pour un retraité célibataire gagnant 2 000 euros mensuels, la perte de l’abattement signifierait une augmentation d’impôt de 200 à 300 euros par an. Cette mesure affecterait les ménages seniors déjà confrontés à l’inflation sur l’alimentation, l’énergie et la santé.

Au-delà du budget : vers une nouvelle répartition des efforts entre générations ?

La notion de responsabilité sociétale de l’État prend ici une dimension nouvelle. En protégeant les actifs de l’impôt tout en sollicitant les retraités, la question de l’équité entre générations se pose. Les 6 milliards demandés aux retraités représentent en moyenne 350 euros par retraité. D’autres réformes fiscales visent à faciliter les transmissions patrimoniales, profitant davantage aux générations actives. L’équilibre entre solidarité nationale et contraintes budgétaires devient crucial pour la cohésion sociale.

Le budget 2027 pourrait initier un nouveau pacte intergénérationnel. Avec des enjeux successoraux de plus en plus complexes pour les plus de 70 ans, la fiscalité des retraités devient une variable d’ajustement. Les débats parlementaires détermineront si cette contribution prendra la forme d’une suppression d’abattement, d’une désindexation partielle des pensions, ou d’une combinaison des deux. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis qu’il n’y aurait pas de nouveaux impôts, mais la redéfinition des avantages existants soulève des questions. La France doit repenser la solidarité intergénérationnelle sans compromettre les équilibres sociaux. L’issue de ces arbitrages dira si le pays saura concilier responsabilité budgétaire et justice sociale.