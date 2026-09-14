Pas tous les 15 jours ni toutes les semaines : les dermatologues révèlent le vrai délai pour changer vos draps sans risque pour la peau

« Changer les draps chaque semaine réduit considérablement le nombre d’acariens et d’allergènes dans le lit, améliorant ainsi la qualité du sommeil et la santé générale », affirme le dermatologue Alejandro Ruiz, spécialiste de l’hygiène du sommeil à l’hôpital clinique de Barcelone, dans le magazine Vie Pratique.

Ce rythme, plus strict que l’habitude de nombreux foyers qui se contentent d’un lavage toutes les deux semaines, voire une fois par mois, rejoint l’avis du microbiologiste Charles Gerba, de l’université d’Arizona, aux États-Unis.

Chaque nuit, le corps dépose sur les draps de la sueur, des peaux mortes, du sébum et des résidus de soins. Ces éléments transforment progressivement le lit en terrain favorable aux acariens et aux bactéries, avec à la clé des allergies, des irritations cutanées ou des troubles respiratoires. Selon Charles Gerba, le lit constitue un environnement chaud et peu ventilé, où l’humidité de la transpiration s’accumule et laisse le champ libre aux micro-organismes.

Nourris par les peaux mortes et la sueur, les acariens peuvent aggraver les allergies ou l’asthme, tandis que les bactéries favorisent les infections cutanées. Attendre deux semaines, ou pire un mois, laisse le temps à ce cocktail de résidus et de germes de se constituer pleinement, avec, en bout de course, démangeaisons, irritations et parfois insomnies.

Des ajustements selon les situations

Le rythme hebdomadaire ne vaut pas pour tout le monde. En cas de maladie, les médecins recommandent de changer les draps tous les deux jours. Les personnes allergiques doivent, elles, laver leur literie tous les trois ou quatre jours. Plusieurs situations imposent un changement au moins une fois par semaine, voire deux fois :

dormir avec un animal, partager son lit avec de jeunes enfants, manger sous la couette, transpirer abondamment, ou encore se réveiller le nez bouché, signe d’une accumulation d’acariens et de peaux mortes.

En cas de virus, de rhume, de grippe, de poux ou de punaises de lit, un lavage quotidien est conseillé.

L’expert en blanchisserie Ocean Van, propriétaire de Coco Laundry, apporte une nuance : pour qui se douche le soir et porte un pyjama, un lavage entre une et deux semaines reste acceptable, à condition de ne jamais dépasser ce seuil.

Ce que recommandent les organismes américains

Aux États-Unis, plusieurs institutions retiennent une fourchette plus large. L’American Cleaning Institute préconise un lavage au moins toutes les deux semaines, tandis que le dermatologue Desmond Shipp, de l’Ohio State University Wexner Medical Center, situe la fréquence typique entre une et deux semaines, un ordre de grandeur que confirme la Cleveland Clinic, qui décrit ce rythme comme réaliste pour la plupart des foyers.

Le Wexner Medical Center et l’American Cleaning Institute considèrent pour leur part qu’un intervalle de dix à quatorze jours reste acceptable dans certaines conditions favorables, à condition de se doucher le soir, de porter un pyjama propre et de ne pas dormir avec un animal.

Passé ce délai, la charge en allergènes augmente nettement et peut irriter la peau ou le nez, même chez une personne non allergique.

Pour les personnes allergiques aux acariens ou asthmatiques, l’American Academy of Allergy, Asthma & Immunology recommande de laver toute la literie chaque semaine, en eau chaude puis au sèche-linge chaud. En France, l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique conseille, en cas d’allergie aux acariens, un lavage hebdomadaire des draps, taies et housses de matelas à 60 °C.

Côté machine, Ocean Van recommande de trier les draps par matière puis par couleur, et de choisir un cycle délicat. Il déconseille, dans un entretien accordé au média AOL, de « laver et de sécher les draps avec d’autres vêtements ou des articles volumineux comme des couettes pour éviter l’emmêlement ». Pour la température, l’eau chaude convient au coton, tandis que la microfibre et les mélanges coton-polyester supportent mieux l’eau tiède ou froide.