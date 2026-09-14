Mauvaise nouvelle pour les conducteurs de plus de 65 ans : la DGT change les règles du renouvellement du permis dès 2026

La DGT, l’organisme espagnol chargé de la circulation routière, modifie les règles de renouvellement du permis de conduire pour les personnes âgées. Les nouvelles dispositions concernent spécifiquement les conducteurs entre 65 et 70 ans, avec un volet complémentaire pour les plus de 70 ans, applicables en 2026.

L’organisme ne fixe pas de limite d’âge couperet pour retirer un permis, rassure Melty. La capacité à conduire s’évalue selon la condition physique, la vision et les réflexes de chaque personne, pas selon l’âge inscrit sur la carte d’identité.

Une validité resserrée à 5 ans dès 65 ans

À partir de 65 ans, la durée de validité du permis se raccourcit pour rapprocher la fréquence des bilans de santé. Pour les voitures et les deux-roues classiques, elle passe à 5 ans. Pour les poids lourds et les transports en commun, elle tombe à 3 ans.

Gratuité administrative, mais bilan médical à charge après 70 ans

Passé 70 ans, les conducteurs n’ont plus à payer les frais administratifs de renouvellement de leur permis. En revanche, le bilan médical obligatoire reste à leur charge. Il s’effectue dans un centre agréé par la sécurité routière, qui transmet lui-même les résultats aux autorités, et les démarches peuvent désormais se faire sans rendez-vous. En 2026, cette gratuité administrative concerne concrètement tous les conducteurs de la génération 1956 devant repasser leur contrôle.

Le sujet du permis des seniors reste sensible. Dans les territoires mal desservis par les transports collectifs, la voiture reste souvent le seul lien avec la vie sociale et les services essentiels, et chaque accident médiatisé impliquant un automobiliste très âgé relance la question de savoir jusqu’à quand laisser conduire sans vérification.

Plusieurs pays européens exigent déjà des examens de santé réguliers pour les conducteurs âgés, quand d’autres voix continuent de réclamer une limite d’âge stricte pour la possession du permis.

Une nouvelle directive européenne, entrant en application en 2026, modifie elle aussi les règles relatives au permis de conduire, avec un effet particulier pour les seniors qui possèdent encore l’ancien format cartonné.

La France abandonne progressivement le principe de validité permanente du document physique. Le nouveau format, dit carte bancaire, devient obligatoire pour tous les permis, avec une date d’expiration technique fixée à 15 ans. Pour les détenteurs du célèbre triptyque cartonné, l’échéance du renouvellement se rapproche.

Cette mise à jour s’inscrit dans une volonté de sécurisation des titres d’identité et de conduite portée par l’Union européenne. Elle doit notamment permettre d’intégrer le permis dans les portefeuilles numériques sécurisés, pour faciliter les contrôles de police dématérialisés. La procédure est présentée avant tout comme un enjeu de modernisation des fichiers nationaux, et non comme une remise en cause du droit de conduire des seniors concernés.

La directive européenne laissait la possibilité aux États membres d’imposer des mesures restrictives basées sur l’âge, notamment un examen médical contraignant pour les conducteurs les plus expérimentés. La France a finalement choisi de ne pas imposer de visite systématique chez un praticien agréé, en privilégiant la responsabilité individuelle des conducteurs.

Le dispositif retenu pour 2026 repose sur un protocole d’auto-évaluation. Lors du renouvellement administratif du titre, l’usager est invité à déclarer son aptitude à conduire sur l’honneur. Ce système mise sur la sensibilisation aux risques physiologiques liés au vieillissement, dans un choix politique qui vise explicitement à maintenir l’autonomie des personnes âgées.

La validité du permis reste toutefois subordonnée à une capacité réelle de conduite. En cas de sinistre, le conducteur s’expose à des sanctions juridiques et financières si son aptitude déclarée s’avérait fausse.