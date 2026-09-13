Les gendarmes ne recommandent plus de laisser la lumière allumée avant de partir en vacances : voici ce qu’ils conseillent désormais

Les gendarmes ont revu leurs recommandations de sécurité pour les logements laissés vides. Ils ne conseillent plus de laisser une lampe allumée en continu avant un départ, contrairement à ce que suggéraient les brigades depuis des années.

La raison est simple à comprendre une fois énoncée. Une lumière allumée à la même heure, dans la même pièce, plusieurs soirs de suite, finit par raconter une histoire lisible pour quiconque observe un peu attentivement un quartier. Une ampoule qui s’allume chaque soir à 21 heures et reste visible jusqu’au cœur de la nuit ressemble davantage à un décor figé qu’à une vraie vie de maison.

Ce que rappellent les forces de l’ordre, citées par le site Presse Citron : l’objectif n’est pas d’avoir de la lumière à tout prix, mais d’éviter un signal fixe, répété soir après soir à la même heure, qui trahit une maison vide. France 3 Normandie relaie également ces suggestions de la gendarmerie.

La parade proposée coûte peu ou rien. Un programmateur électrique peut faire varier l’éclairage, la télévision ou la radio pour casser la routine visible depuis la rue. Solliciter un voisin ou un ami reste le geste jugé le plus efficace, car il varie naturellement les horaires en ouvrant et fermant les volets, en allumant quelques lampes.

À défaut, une simple prise minuteur permet d’alterner les pièces éclairées. Le principe retenu : casser la routine, pas l’imiter.

Le courrier et les réseaux sociaux, indices à éviter

Les gendarmes déconseillent aussi de mentionner ses départs prolongés sur les réseaux sociaux, et plus encore de publier des photos géolocalisées en temps réel depuis un lieu de vacances. Sur le répondeur téléphonique, mieux vaut ne pas indiquer la durée de son absence. Le Journal des seniors, précise qu’il faut transférer ses appels vers son téléphone portable ou une autre ligne, pour qu’aucun message enregistré ne renseigne un visiteur mal intentionné.

Reste la boîte aux lettres, identifiée comme l’indice numéro un pour ceux qui surveillent une rue. Une pile de courrier qui déborde se remarque vite, d’autant que les avis de taxe foncière arrivent dans les boîtes aux lettres à partir de la semaine du 12 septembre 2026.

Faire relever le courrier par une personne de confiance évite l’accumulation ; pour les absences plus longues, La Poste peut aussi réexpédier le courrier vers le lieu de villégiature. Un jardin non entretenu, des volets clos en continu, une échelle ou des outils oubliés dans l’allée constituent d’autres signes qu’il vaut mieux éviter.

L’opération tranquillité vacances, gratuite toute l’année

Un dispositif organisé conjointement par la police et la gendarmerie nationales permet de faire surveiller son logement en cas d’absence, selon Service-public.fr. Baptisé opération tranquillité vacances, il déclenche des patrouilles autour du domicile, de jour comme de nuit, en semaine et le week-end, avec une alerte en cas d’anomalie.

Créé en 1974 et longtemps limité aux mois de juillet et août, il a été étendu à l’ensemble des vacances scolaires en 2009, puis ouvert à toute absence prolongée, quelle que soit la période de l’année.

Les modalités diffèrent selon la zone. En secteur police, le dispositif reste réservé aux résidences principales, pour une absence comprise entre trois et 90 jours, avec une inscription possible de 45 à 3 jours avant le départ. En zone gendarmerie, résidences secondaires comprises, l’inscription s’effectue à la brigade au maximum 45 jours à l’avance et au plus tard la veille du départ.

L’inscription peut se faire en quelques minutes en ligne via FranceConnect, ou directement en brigade ou en commissariat. Les correspondants sûreté de la police et de la gendarmerie proposent par ailleurs des consultations sûreté gratuites toute l’année, y compris quand l’occupant est présent.

Quelques gestes matériels complètent ces recommandations, sans dépenser un centime : ne jamais cacher ses clés sous un paillasson, dans un pot de fleurs ou dans la boîte aux lettres, ranger échelles et outillage susceptibles de faciliter une effraction, et mettre bijoux ou objets d’art en lieu sûr. Les photographier et les répertorier facilite aussi les démarches auprès de l’assurance en cas de cambriolage.