Retraite Agirc-Arrco au 1er novembre 2026 : un retraité sur deux ignore de combien sa pension va réellement augmenter

L’Insee a publié jeudi sa nouvelle estimation de l’évolution des prix sur l’année 2026 par rapport à 2025 : elle devrait s’établir autour de 2 %. Ce chiffre n’est pas anodin pour les 14 millions de retraités du secteur privé affiliés à l’Agirc-Arrco. Il entre directement dans la formule de calcul qui déterminera, le 1er novembre 2026, le taux de revalorisation de leur pension complémentaire, explique le magazine Notre Temps.

L’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2023 fixe la règle : le taux de revalorisation se calcule sur la base de l’inflation annuelle hors tabac, diminuée de 0,4 point au titre du facteur de soutenabilité des finances du régime. Le conseil d’administration, composé à parité de représentants du personnel et du patronat, dispose ensuite d’une marge de manœuvre de plus ou moins 0,4 point pour ajuster ce chiffre à la hausse ou à la baisse.

Trois scénarios entre 1,2 % et 2 %

Sur la base d’une inflation à 2 %, le site spécialisé MoneyVox esquisse trois hypothèses. Le scénario le plus prudent, à 1,2 %, suppose que les partenaires sociaux appliquent la baisse de 0,4 point puis utilisent l’intégralité de leur marge pour réduire encore le taux : il est jugé peu probable après une année sans aucune revalorisation.

Le scénario central, à 1,6 %, correspond à l’application de la seule baisse de 0,4 point, sans recours à la marge de manœuvre. Le scénario le plus favorable, à 2 %, verrait les partenaires sociaux utiliser leur marge pour remonter le taux au niveau réel de l’inflation.

Le montant exact sera arrêté entre fin septembre et début octobre par le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco, avec une réponse définitive attendue le 14 octobre 2026. Les discussions, qui se tiennent traditionnellement chaque mois de septembre, ont repris début septembre entre patronat et syndicats.

En 2025, les assurés avaient été privés de toute revalorisation au 1er novembre, faute d’accord sur l’ampleur de la hausse : la fourchette de négociation, comprise entre 0,2 % et 1 %, n’avait débouché sur rien, provoquant un gel total des pensions.

Or la pension complémentaire peut représenter jusqu’à la moitié de la retraite totale des concernés. Un espoir de rattrapage en cours d’année s’était éteint sans lendemain, et les syndicats abordent désormais les négociations 2026 déterminés à obtenir une revalorisation significative.

La CFDT plaide pour une hausse au moins équivalente à l’inflation, estimant que les finances du régime le permettent. Le patronat, de son côté, met en avant l’intérêt de conserver des réserves en cas de coup dur. Fin 2025, le régime disposait de 91,2 milliards d’euros de réserves, après avoir dégagé un excédent annuel de 1,4 milliard d’euros.

L’inflation, elle, ne s’est pas stabilisée : elle était de 2,1 % en juillet puis de 2,4 % en août, et pourrait encore s’accélérer avec la hausse du carburant et des prix de l’énergie. Les partenaires sociaux attendront la note de rentrée de l’Insee pour disposer du chiffre définitif qui servira de base au calcul.

Ce dossier se joue en parallèle d’un autre débat sur les pensions de base, revalorisées de 0,9 % au 1er janvier 2026 : le gouvernement réfléchit désormais à ne donner un coup de pouce qu’aux seules petites pensions, à partir du 1er janvier 2027.