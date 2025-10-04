Retraite 2026 : le nouveau calcul qui pourrait réduire ou augmenter votre pension

L’estimation d’inflation de septembre, les arbitrages Agirc-Arrco attendus d’ici la mi-octobre et les annonces budgétaires de l’exécutif reconfigurent déjà la retraite 2026. Or, le niveau des prix conditionne directement la retraite de base et influe, par ricochet, sur la pension complémentaire. Les foyers doivent donc anticiper, car le prochain millésime pourrait surprendre.

Une indexation 2026 sous surveillance, car l’inflation se déplace

En 2026, la retraite de base doit refléter l’évolution des prix, ce qui place l’inflation au cœur du calcul. Or, la photographie la plus récente montre une inflation provisoire à +1,2 % sur un an en septembre 2025, avec des services à +2,4 %, une énergie à −4,5 %, et un IPCH à +1,1 % ; ces chiffres sont publiés par l’Insee et restent provisoires jusqu’au 15 octobre 2025, l’institut rappelant qu’ils ne doivent pas servir à des revalorisations contractuelles. Selon l’Insee, la retraite dépendra donc d’une inflation qui se tasse mais se recompose, et la pension pourrait évoluer modestement si la tendance perdure.

Pour situer le débat, les mêmes ordres de grandeur sont repris par des médias économiques qui relaient l’estimation provisoire. Reuters souligne une progression annuelle de 1,2 % en indice national et 1,1 % en harmonisé, tandis que Boursorama rappelle une variation mensuelle de −1,1 % en IPCH ; ces éléments confirment un environnement de prix modéré, déterminant pour la retraite 2026 et pour le calcul de l’indexation. Ainsi, si l’inflation annuelle moyenne demeurait faible, la pension de base pourrait peu varier ; inversement, un rebond automnal changerait rapidement la donne.

Retraite complémentaire : un rendez-vous de novembre qui pèse sur la pension

Au-delà du socle, la retraite complémentaire Agirc-Arrco constitue un second étage essentiel du calcul de la pension. Les partenaires sociaux doivent fixer la revalorisation d’automne ; à ce stade, une fourchette de +0,8 % à +1,2 % est évoquée pour le 1er novembre 2025, avec un versement attendu le 3 novembre du fait du calendrier bancaire, ce qui affectera immédiatement la pension des retraités du privé. De surcroît, selon une autre note d’actualités, une hausse d’environ +0,5 % reste possible si l’on applique strictement la règle d’indexation « inflation diminuée de 0,4 point », même si un coup de pouce reste à la main des partenaires sociaux lors de la réunion annoncée le 17 octobre ; cette mécanique conditionne très concrètement la pension de chacun.

Concrètement, la retraite complémentaire s’ajuste en amont de l’année civile et module la pension totale. Bien que ces chiffres ne soient pas encore définitifs, ils donnent un ordre de grandeur crédible de l’impact 2025-2026. Comme le rappellent les publications spécialisées, l’effet en euros dépendra du montant individuel : 1 % de revalorisation sur 1 200 euros bruts représente environ 12 euros par mois, ce qui, mis bout à bout avec la revalorisation de base, peut sensiblement infléchir le pouvoir d’achat lié à la retraite.

Retraite 2026 : au-delà des prix, un « nouveau calcul » possible pour certaines carrières

Au-delà de l’indexation, le débat 2026 porte aussi sur le calcul des droits, notamment pour corriger des écarts persistants de pension entre femmes et hommes. Le Premier ministre a indiqué vouloir inscrire au PLFSS 2026 une « amélioration de la retraite des femmes », un signal politique qui pourrait influer sur le calcul des futures pensions. Dans le sillage des pistes discutées au « conclave » des retraites, TF1 Info rappelle une modalité explorée : prendre les 24 meilleures années pour une femme ayant un enfant, et 23 pour deux enfants et plus, contre 25 années en règle générale ; une telle bascule, si elle était retenue, modifierait directement la retraite liquidée sans changer la carrière passée.

Cette perspective s’ajoute à la mécanique d’indexation de la retraite et crée un possible « double effet » en 2026 : une pension réévaluée selon les prix, puis recalibrée par un nouveau calcul des meilleures années pour une partie des assurées. Néanmoins, prudence méthodologique oblige, ces éléments relèvent d’un chantier budgétaire en cours et nécessitent un vote parlementaire ; il n’en demeure pas moins que le calendrier, chiffres d’inflation fin septembre puis décisions Agirc-Arrco à l’automne, débat budgétaire d’ici fin d’année, pourrait produire un ajustement sensible de la pension dès les premiers mois de 2026.