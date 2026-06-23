Pas tous les jours ni tous les 3 jours : une experte révèle la vraie fréquence pour laver vos serviettes de bain

Vos serviettes sont-elles vraiment propres ? Après seulement quelques utilisations, elles peuvent devenir un terrain de jeu pour bactéries.

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Nicolas Jean
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Pas tous les jours ni tous les 3 jours : une experte révèle la vraie fréquence pour laver vos serviettes de bain
Pas tous les jours ni tous les 3 jours : une experte révèle la vraie fréquence pour laver vos serviettes de bain © Social Mag
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Après la douche, on attrape sa serviette, on se sèche et on la suspend sans trop y penser. Reste à savoir si elle est encore propre. Sur un porte-serviettes ou sur le rebord de la baignoire, une serviette retient bien plus que de l’eau, et un peu d’attention suffit à limiter les bactéries et les champignons. Les spécialistes ont quelques recommandations pour garder des serviettes saines.

Pourquoi il faut faire attention à ses serviettes

Une serviette absorbe l’eau, mais aussi des cellules de peau morte, des huiles corporelles et des résidus de cosmétiques. Dans une salle de bains chaude et humide, ce mélange nourrit les bactéries et les champignons. Philip Tierno, microbiologiste et professeur à l’université de New York, explique qu’une serviette peut héberger des bactéries après deux ou trois utilisations seulement, et favoriser des infections cutanées si on ne la lave pas régulièrement.

La bonne fréquence de lavage dépend surtout des habitudes de chacun, explique Wendy Saladyga, experte lessive chez Henkel, dans le magazine Southern Living. Certains lavent leurs serviettes après chaque douche, d’autres appliquent la « règle des 5 à 8 » quand la serviette sèche bien entre deux usages.

À quelle fréquence laver vos serviettes

En général, les spécialistes conseillent de laver les serviettes toutes les trois ou quatre utilisations, à condition qu’elles sèchent bien. Celles qui traînent par terre ou qui ne sèchent jamais tout à fait passent mieux à la machine après chaque usage. Wendy Saladyga précise : « Si vous ou vos enfants préférez laisser la serviette traîner par terre, même si elle ne sèche jamais vraiment, la laver après chaque utilisation est peut-être la meilleure solution. »

Changez les serviettes de mains tous les un à deux jours, surtout dans une salle de bains partagée, où les bactéries s’accumulent plus vite. Les sportifs, eux, ont intérêt à rapprocher les lavages après l’entraînement.

Signes qui montrent qu’il faut laver ou remplacer une serviette

Pour savoir quand laver une serviette, fiez-vous à votre nez. « Votre nez est l’expert parfait », note un spécialiste : si une serviette sent mauvais après une seule utilisation, direction la machine. Un peu de vinaigre blanc ajouté au cycle aide à neutraliser les odeurs.

Pour garder des serviettes douces et durables, lavez-les en machine selon les indications de l’étiquette, ajoutez un adoucissant si besoin et faites-les sécher dans un endroit propre et sec. Une serviette qui perd de son pouvoir absorbant ou qui devient rêche est sans doute à remplacer.

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