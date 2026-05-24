Pourquoi votre femme de ménage vaporise du vinaigre autour des toilettes et pas dedans : la raison surprend tout le monde

Garder des toilettes impeccables, ça peut vite devenir galère pour beaucoup de foyers. Même avec des nettoyages réguliers, on retrouve parfois des anneaux jaunâtres, des odeurs tenaces ou des flaques au sol. Nettoyer juste la cuvette ne suffit pas toujours pour une hygiène complète. Cette étude, enrichie par les recommandations de Carolyn Forté, directrice exécutive du Good Housekeeping Institute Home Care & Cleaning Lab, propose des solutions pratiques et futées pour rendre l’entretien des toilettes plus efficace.

Repérer les signes qui ne trompent pas et comment on nettoie souvent

Beaucoup se contentent de frotter la cuvette et oublient la zone autour des toilettes. Ça peut laisser des flaques, un léger bord jaune là où les toilettes touchent le sol, et une odeur qui revient malgré des passages réguliers. Il est donc important de traiter l’ensemble de la zone, y compris autour et derrière l’appareil, pour éviter taches et odeurs incrustées.

Pour y remédier, on conseille vivement de pulvériser du vinaigre blanc sur le sol autour et sur la base des toilettes, mais une méthode alternative pourrait également être envisagée. Laisser agir le vinaigre pendant 10 à 15 minutes, puis nettoyer avec un chiffon humide ou un essuie-tout ; pour les taches tenaces, utilisez une brosse à récurer. Pour parfumer légèrement, on peut ajouter quelques gouttes de jus de citron ou d’huile essentielle.

Le vinaigre blanc est un allié pratique : il possède des propriétés antibactériennes et désodorisantes, tout comme d’autres solutions naturelles peuvent être efficaces dans différentes situations. Il neutralise les odeurs d’urine, freine la prolifération bactérienne dans les joints du carrelage et dissout les résidus minéraux causés par l’eau dure et l’humidité. Comme le souligne Carolyn Forté dans le média The Economic Times, pour que les produits fassent vraiment effet, il faut les laisser en contact avec les surfaces suffisamment longtemps. Une erreur fréquente est de nettoyer trop vite, ce qui rend l’opération presque inutile.

En plus du nettoyage rapide et fréquent du pourtour des toilettes, prévoir un nettoyage plus profond de la cuvette à intervalles plus espacés est recommandé. Cela passe par l’application d’un nettoyant à base d’eau de Javel à l’intérieur de la cuvette, à laisser agir pendant 5 minutes avant de rincer.

Désinfecter en profondeur et entretenir les outils

Pour déloger le calcaire ou les anneaux dans la cuvette, laisser le vinaigre agir toute la nuit donne souvent de bons résultats. Le lendemain, ajouter 240 g de bicarbonate de soude facilite le décollage des dépôts grâce à une réaction effervescente. Renouveler l’opération si besoin apporte de meilleurs résultats.

Il faut aussi veiller à ce que les outils de nettoyage restent propres et bien secs pour éviter la moisissure, en utilisant par exemple un chiffon microfibre. Pulvérisez un désinfectant sur la brosse de toilettes puis suspendez-la pour la faire sécher. Gants et éponges peuvent être trempés dans une solution d’eau de Javel pendant 5 minutes pour une hygiène complète.