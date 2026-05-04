Pourquoi de plus en plus de gens jettent des glaçons dans leurs toilettes une fois par semaine : le résultat est bluffant

Dans le monde du nettoyage maison, certaines astuces valent le détour. L’une d’elles consiste à jeter des glaçons dans les toilettes : une méthode simple qui peut changer votre routine de salle de bain, explique le magazine TN. C’est économique, plutôt écolo et rapide à mettre en place. Mais comment ça marche vraiment et quand l’appliquer pour être le plus efficace ?

Pourquoi mettre des glaçons dans les toilettes ?

Les toilettes sont des endroits propices à l’accumulation de bactéries, de tartre et de différents résidus. On a souvent tendance à sortir les produits chimiques pour y remédier. Ces produits fonctionnent, mais ils coûtent et ne sont pas toujours sympathiques pour l’environnement. Dans cette optique, les glaçons représentent une alternative intéressante.

En fondant lentement, les glaçons créent une légère friction sur les parois internes des toilettes. Ce frottement aide à décoller les particules de saleté superficielles et à obtenir un nettoyage plus uniforme. Leur masse fondante entraîne aussi les résidus légers, ce qui ralentit la formation de tartre.

Mode d’emploi : comment et quand s’y prendre

La méthode est simple et rapide : elle ne prend que quelques minutes. Vous pouvez l’intégrer facilement à votre routine hebdomadaire. Voici les étapes :

Remplissez le WC avec 240 à 480 ml de glaçons.

Laissez agir pendant quelques minutes pour permettre au processus de friction de s’opérer.

Tirez la chasse d’eau pour évacuer les débris.

À faire une fois par semaine, cette astuce aide à garder les toilettes plus propres tout en limitant l’usage de désinfectants chimiques. Pour renforcer l’effet, ajoutez un filet de vinaigre ou un peu de bicarbonate de soude ; ces ajouts aident à traiter les taches légères et à désodoriser.

Précautions et limites à connaître

Attention : jeter des glaçons ne remplace pas un nettoyage en profondeur. C’est un bon complément, mais cela n’enlève pas les taches tenaces ni le tartre déjà incrusté dans la céramique. L’application des glaçons est plus efficace lorsqu’elle est faite après plusieurs heures d’inutilisation des toilettes, par exemple tôt le matin ou avant le coucher.

Aucune méthode unique ne règle tous les problèmes d’entretien. Cependant, les spécialistes recommandent d’utiliser cette technique avant un nettoyage plus poussé, ou quand de légers dépôts commencent à apparaître après plusieurs jours sans entretien.

Éliminer la saleté superficielle tout en apportant un effet désodorisant peut intéresser ceux qui cherchent des solutions pratiques et respectueuses de l’environnement.