Mauvaise nouvelle pour les propriétaires en Seine-et-Marne : une attestation inédite bloque désormais tout chantier de rénovation

Depuis 2020, la fraude liée à MaPrimeRénov’ atteint 174 millions d’euros.

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Anthony Jacquot
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Mauvaise nouvelle pour les propriétaires en Seine-et-Marne : une attestation inédite bloque désormais tout chantier de rénovation
Mauvaise nouvelle pour les propriétaires en Seine-et-Marne : une attestation inédite bloque désormais tout chantier de rénovation © Social Mag
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Depuis le 23 février 2026, une nouvelle mesure administrative change les démarches des propriétaires en Seine‑et‑Marne qui veulent rénover leur logement dans le cadre de MaPrimeRénov’, suite à une crise budgétaire, explique le site actu.fr. Mise en place par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), cette obligation vise à mieux encadrer les demandes d’aides à la rénovation énergétique, après une hausse importante des dossiers en attente et des délais de traitement plus longs. Les propriétaires du département doivent maintenant obtenir une attestation avant de déposer leur dossier, une nouveauté qui risque toutefois de susciter des mécontentements.

Une attestation obligatoire : une étape à ne pas manquer

Désormais, tout propriétaire occupant ou bailleur en Seine‑et‑Marne souhaitant bénéficier de MaPrimeRénov’ doit commencer par un rendez‑vous dans un espace France Rénov’. Lors de cette rencontre, il doit présenter son projet de rénovation pour obtenir une attestation, devenue pièce obligatoire pour le dépôt du dossier. Les conseillers France Rénov’ vérifieront l’éligibilité aux aides, orienteront vers des accompagnateurs rénov et des professionnels agréés du territoire, et alerteront sur les risques de fraude. Toutefois, leur rôle a des limites : « le conseiller ne procède ni à la vérification de la complétude du dossier, ni à la validation du projet ou à l’évaluation de la qualité de l’accompagnement du MAR », selon les services de la préfecture.

La préfecture justifie cette exigence par « la qualité insuffisante de certaines demandes » et par une « recrudescence de pratiques de démarchage abusif et de fraudes », ce qui a conduit à une suspension temporaire du programme. Les chiffres sont parlants : depuis 2020, la Banque des Territoires estime le montant de la fraude à 85 millions d’euros. En 2025, l’ANAH a recensé plus de 21 000 tentatives d’escroquerie, pour un montant estimé à 174 millions d’euros. Avec cette procédure, l’État veut s’assurer que les projets de travaux sont viables et que les dossiers sont complets avant la mise à disposition des fonds.

Obtenir l’attestation et les ressources disponibles

Pour les propriétaires concernés, l’attestation se demande en prenant contact avec le conseiller France Rénov’ le plus proche, ce qui est similaire aux démarches pour l’adaptation des logements. Lors du rendez‑vous, le propriétaire recevra des recommandations, pourra être orienté vers des accompagnateurs certifiés et ainsi renforcer la qualité de sa demande. La préfecture insiste sur l’importance d’un bon accompagnement et d’une orientation sans faille.

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