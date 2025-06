MaPrimeRénov’ : Les secrets d’une aide indispensable en danger

En juin 2025, une annonce inattendue a secoué le monde de la rénovation énergétique en France. Bruno Le Maire a indiqué que le programme MaPrimeRénov’ serait interrompu temporairement, ce qui a mis le feu aux poudres tant chez les pros du bâtiment que chez les particuliers. Ce dispositif, considéré comme un levier majeur pour encourager les rénovations énergétiques, alimente actuellement un vif débat sur sa gestion et son avenir.

Un calendrier chamboulé

Le 5 juin 2025, l’annonce de la suspension de MaPrimeRénov’ jusqu’au 15 septembre a fait sensation. Cette décision, prise pour répondre à des pressions de divers acteurs du secteur, a rapidement été revue en partie. Dès le 17 juin 2025, il a été décidé de maintenir le parcours monogeste durant l’été, permettant ainsi la poursuite des travaux plus simples.

Cette révision partielle est vraiment importante pour les nombreux ménages qui comptent sur ces aides pour améliorer leur confort thermique tout en réduisant leur empreinte carbone, tout comme Ma Prime Adapt’ 2025 le fait pour l’autonomie à domicile des seniors. Même si les rénovations par monogeste sont moins vastes que les autres, elles représentent une part significative des demandes.

Tout savoir sur MaPrimeRénov’

Le programme se décline en deux parcours bien distincts : les rénovations d’ampleur et les rénovations par monogeste. Les premières englobent plusieurs gestes techniques et peuvent ouvrir droit à des aides allant jusqu’à 60 000 €. Par contre, le parcours monogeste se concentre sur un seul type de travaux et reste le plus fréquent.

En 2024, on a enregistré 250 000 dossiers pour des rénovations par monogeste, contre seulement 91 000 pour les rénovations d’ampleur. Ces chiffres montrent à quel point le parcours monogeste est populaire auprès du grand public.

Les travaux couverts et les délais

Pour l’année 2025, plusieurs types de travaux sont éligibles à des aides précises, tout comme le chèque énergie 2025 qui aide à alléger les charges énergétiques des foyers :

l’isolation des combles ou toitures peut être subventionnée jusqu’à 25 €/m² ,

, celle des murs jusqu’à 75 €/m² ,

, et le remplacement de fenêtres jusqu’à 100 € par fenêtre .

. Le passage d’une chaudière fioul ou gaz à une pompe à chaleur ouvre droit à une aide pouvant atteindre 5 000 € ,

, tandis que l’installation d’un chauffe-eau solaire est soutenue jusqu’à 4 000 €.

Tous les dossiers doivent être déposés avant le 30 juin 2025 pour tous types de travaux. Passé ce délai, seuls les dossiers concernant un seul geste seront pris en compte jusqu’à ce que le parcours « rénovation d’ampleur » reprenne potentiellement après le 15 septembre 2025.

Pressions et volte-face

La suspension initiale a été vue comme incohérente par beaucoup, notamment face à la pression des fédérations du bâtiment et à la colère des particuliers déjà lancés dans leurs projets. Cette situation révèle bien qu’il faut une gestion plus souple et réactive du dispositif pour ne pas pénaliser ceux qui souhaitent améliorer la performance énergétique de leur logement et lutter contre la précarité énergétique.

Si vous envisagez une rénovation globale, mieux vaut déposer votre dossier avant la fin juin. Les projets monogestes, eux, peuvent être soumis après le 1er juillet, mais il reste prudent de ne pas tarder pour éviter les mauvaises surprises liées aux délais administratifs.

MaPrimeRénov’ reste un dispositif très vivant et sujet à de fréquentes modifications. C’est pourquoi il est recommandé aux personnes intéressées de bien suivre les évolutions pour maximiser leurs chances de bénéficier des aides disponibles.