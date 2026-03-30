Pourquoi il y a un miroir dans chaque ascenseur : la vraie raison n’a rien à voir avec votre reflet, et elle date des années 1950

Quand on entre dans un ascenseur, on ne prend que rarement le temps de se demander pourquoi il y a presque toujours un miroir sur les parois. La plupart des gens pensent qu’il sert à des raisons esthétiques ou pratiques : se recoiffer, se maquiller, ou se prendre en photo. Mais ces réflexes habituels cachent la vraie raison d’être des miroirs dans les ascenseurs : un souci fondamental de sécurité et d’apaisement.

D’où viennent ces miroirs ? Un peu d’histoire

L’histoire des miroirs dans les ascenseurs commence avec l’ascenseur moderne, impulsé par Elisha Otis en 1850, raconte L’Internaute. Avant cette période, les ascenseurs servaient surtout au transport de charges lourdes. La grande nouveauté d’Otis fut l’introduction d’un dispositif de sécurité automatique, conçu pour éviter toute chute libre en cas de rupture du câble de traction. Ce mécanisme a transformé la manière dont on voyait l’ascenseur, le rendant sûr pour transporter des personnes. Dès 1857, un miroir fut installé pour la première fois dans un ascenseur public, marquant le début d’une pratique qui allait se généraliser.

Fonctions qu’on ignore souvent des miroirs d’ascenseur

Sécurité : un regard discret

Les miroirs jouent avant tout un rôle de sécurité visuelle. Ils permettent aux usagers de surveiller discrètement les gestes des autres passagers. Cette surveillance passive aide à repérer des signes annonciateurs d’activités délictueuses telles que le vol, l’agression ou le vandalisme. Le simple fait d’être visible peut aussi dissuader certaines personnes de commettre des actes indésirables, ce qui apporte une certaine tranquillité d’esprit aux passagers.

Détendre l’atmosphère et réduire l’anxiété

Au-delà de la sécurité, le miroir a une fonction psychologique bénéfique. Dans un espace confiné comme une cabine, les miroirs augmentent la sensation de profondeur et d’espace, ce qui atténue le sentiment d’oppression ressenti par les personnes claustrophobes. Pour les fabricants, ajouter un miroir contribue à faire de l’ascenseur un lieu plus apaisant et à diminuer l’anxiété des passagers.

Aider la mobilité et l’accessibilité

Les miroirs d’ascenseur ont aussi une fonction d’accessibilité importante. Ils offrent aux personnes à mobilité réduite, notamment celles en fauteuil roulant, un moyen de mieux se repérer et de manœuvrer dans l’espace restreint de la cabine. Cette aide améliore nettement le confort lors des entrées et sorties, facilitant les déplacements au quotidien pour ces usagers.

Un moment pour soi : distraction et usages personnels

Même si c’est secondaire, les miroirs servent aussi à des usages personnels : se recoiffer, se maquiller ou se prendre en photo, profitant du trajet pour s’occuper ou se divertir. Parmi toutes les fonctions, cet usage reste toutefois l’un des moins importants pour les concepteurs d’ascenseurs.