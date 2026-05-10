OpenAI ajoute un « contact de confiance » à ChatGPT : votre proche recevra une alerte si l’IA détecte des signaux de détresse dans vos conversations

L’ère numérique avance vite, et avec elle les responsabilités des entreprises tech. OpenAI, un des leaders de l’intelligence artificielle, a annoncé le 7 mai 2026 une nouvelle fonctionnalité pour ChatGPT. Baptisée « Contact de confiance », elle a pour but de mieux protéger les utilisateurs face à des épreuves personnelles importantes, explique BFMTV. Cette initiative répond aux inquiétudes grandissantes autour des risques liés aux échanges avec des intelligences artificielles génératives.

Agir avant que ça n’empire

L’objectif principal de cette fonctionnalité est de protéger les utilisateurs pendant des moments difficiles. Le mécanisme détecte les conversations préoccupantes pour prévenir des situations potentiellement dangereuses, comme l’isolement social, l’automutilation ou le suicide. OpenAI insiste sur l’urgence de briser le silence « lorsque vous traversez une période difficile ».

La fonction « Contact de confiance » est entièrement optionnelle. Pour l’activer, l’utilisateur doit inviter une personne à devenir son contact de confiance, et cette personne doit accepter. Une fois accepté, le contact est averti si l’IA détecte un comportement mettant en danger la sécurité de l’utilisateur.

Détection automatique, intervention humaine

Le système repose sur des limitations technologiques qui repèrent des signaux d’alerte dans les échanges. Quand une conversation laisse apparaître un risque, un examen par des modérateurs formés est effectué. Cet examen humain vise à confirmer le niveau de gravité.

Si la situation est jugée préoccupante, l’utilisateur est informé que son contact de confiance a été notifié. Le contact est prévenu par email, par SMS ou via une notification d’application, et reçoit des conseils généraux pour aider la personne en détresse.

Pour protéger la vie privée, OpenAI précise : « Nous ne leur communiquerons que la raison générale, à savoir que le sujet du suicide a été abordé d’une manière potentiellement préoccupante, et nous les encouragerons à prendre de vos nouvelles. Les détails de votre conversation et les transcriptions ne sont pas communiqués. » Cette transparence vise à rassurer sur la confidentialité tout en permettant une intervention utile des proches.

Le contact de confiance, un rôle qui compte

En reconnaissant l’importance du réseau social pour la santé mentale, ce contact de confiance est encouragé à entamer la conversation avec la personne en difficulté, rompant souvent le silence qui précède les tragédies. En facilitant l’échange, cette approche proactive peut aider à prévenir les conséquences les plus graves des crises.

Ajouter un contact de confiance dans ChatGPT se veut simple et intuitif pour faciliter l’adoption. Dans les paramètres, on peut ajouter un contact en renseignant son nom, son e-mail, et, de façon optionnelle, son téléphone. L’acceptation finale du contact valide la mise en œuvre de la fonctionnalité.