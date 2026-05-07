Pourquoi ce minuscule point sur le bouton 5 cache un secret que vous ignorez

Saviez-vous que le petit point en relief sur le bouton 5 de votre télécommande facilite l’utilisation, même dans le noir ?

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Anthony Jacquot
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Pourquoi ce minuscule point sur le bouton 5 cache un secret que vous ignorez
Pourquoi ce minuscule point sur le bouton 5 cache un secret que vous ignorez © Social Mag
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Dans notre quotidien ultra connecté, certains petits détails passent souvent inaperçus. Le petit point en relief sur le chiffre 5 de la plupart des télécommandes en fait partie. À première vue, ça peut sembler anodin, mais ce petit relief a une raison d’être bien précise.

Un détail qui en dit long

Ce point en relief sur le bouton 5 n’est pas un simple ornement. Il sert de repère tactile central pour s’orienter sur la télécommande. Devenu un standard ergonomique, il se retrouve sur presque toutes les télécommandes. Selon une experte en ergonomie des appareils électroniques, ce point aide à naviguer rapidement et efficacement sans avoir à regarder constamment les commandes. C’est particulièrement pratique quand la pièce est peu éclairée et que l’écran de la télévision capte toute notre attention.

Ça facilite l’utilisation et aide l’ergonomie

Toucher ce repère permet de trouver immédiatement le milieu de la télécommande, autour duquel les autres boutons sont organisés. Cet agencement simple facilite des actions comme changer de chaîne ou régler le volume sans se tromper. Quand on appuie sur les touches sans regarder, l’utilisation devient presque instinctive et le temps entre deux commandes est réduit.

Ce petit relief joue aussi un rôle important pour l’accessibilité. Il aide beaucoup les personnes malvoyantes en leur offrant plus d’autonomie pour utiliser la télécommande. En diminuant la dépendance visuelle, ces repères tactiles contribuent à améliorer l’accès aux appareils pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

C’est devenu un standard chez les fabricants

Des opérateurs comme SFR, Orange et Free intègrent ces repères tactiles dans leurs télécommandes. Par exemple, le modèle de SFR comporte même deux points sur le bouton « 5 ». Chez Orange et Free, la touche centrale est souvent identifiée de la même manière pour faciliter l’usage. Ce principe ne se limite pas aux télécommandes : on retrouve des marques similaires sur les claviers d’ordinateurs (touches F et J) ou des reliefs sur les boutons d’ascenseurs pour les utilisateurs malvoyants.

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