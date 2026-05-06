Retraite Mutualiste du combattant : comment être éligible ?

Les combattants méritent la reconnaissance pour les services rendus à l’État, c’est pourquoi une pension convenable leur revient. Justement, les militaires peuvent bénéficier d’une rente à vie, grâce à la Retraite Mutualiste du Combattant qui leur est dédiée.

Stéphanie Haerts
Stéphanie Haerts
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Retraite Mutualiste du combattant : comment être éligible ?
Retraite Mutualiste du combattant : comment être éligible ? © Social Mag
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Retraite Mutualiste du Combattant, de quoi s’agit-il exactement ?

La retraite mutualiste du combattant (RMC) est en réalité une épargne mise en place suivant la loi du 4 août 1923. Ce dispositif s’inscrit dans le code de la mutualité et est soutenu par l’État. En effet, ce dernier cotise avec le militaire pour constituer un capital qui va servir pour la rente viagère. Cette participation de l’État augmente ainsi l’épargne de 12,5 % à 60 %. Le bénéficiaire recevra alors une rente jusqu’à sa mort. Il convient de préciser que la RMC est un tout autre contrat qui n’a rien à voir avec la pension militaire, ni la retraite (de base). Cette épargne leur est complémentaire et a l’avantage de ne pas avoir de plafond de cumul. Ce n’est pas non plus une pension d’invalidité, ni une mutuelle santé.

Quelles personnes sont éligibles à la retraite mutualiste du combattant ?

A priori, les militaires et les combattants qui ont été au front pendant au moins 90 jours peuvent bénéficier de ce soutien. Néanmoins, cette participation à la guerre doit être prouvée par la détention d’un document l’attestant. À cet effet, les personnes qui prévoient d’en faire la demande doivent posséder l’une des pièces qui suivent :

  • un TRN ou titre de reconnaissance de la nation ;
  • une carte du combattant.

La famille ou l’ayant droit des victimes de la guerre peut aussi obtenir cette aide. Il s’agit des parents, des enfants ou du conjoint d’un défunt classé « Mort pour la France ». Outre ces pièces, un justificatif d’éligibilité peut être délivré par l’ONaCVG (Office national des combattants et des victimes de guerre). Pour recevoir ce document, la requête doit être effectuée en ligne, directement sur le site de l’office.

Comment procéder pour bénéficier de ce soutien ?

Les démarches sont plutôt simples pour souscrire à la Retraite Mutualiste du Combattant Les personnes éligibles n’ont qu’à préparer leur dossier, dont leur pièce d’identité et la carte du combattant ou le TNR. Par la suite, adhérer à une mutuelle et fixer la cotisation mensuelle qui est de 80 € au minimum.

Tous les militaires et les anciens combattants qui sont allés à la guerre pendant au moins 90 jours sont éligibles à la RMC. Ils doivent disposer d’un TNR ou d’une carte du combattant et souscrire un contrat d’épargne. L’État majore sa cotisation tout au long de la souscription. Le capital obtenu leur sera versée sous forme de rente viagère.

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