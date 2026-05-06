Avec 1500€ de pension, ces retraités français vivent comme des rois dans ce pays européen : « je refuse de rentrer »

Alors que de nombreux retraités français cherchent un cadre de vie plus abordable et plus serein, le Maroc se fait de plus en plus remarquer. Situé à seulement trois heures de vol de l’Hexagone, ce pays d’Afrique du Nord attire une part croissante de seniors, séduits par un cocktail économique avantageux, un climat clément et une proximité culturelle marquée.

Vivre sa retraite au soleil sans se ruiner

Avec une pension moyenne de 1 500 €, souvent jugée modeste en France, beaucoup de retraités optent pour une installation au Maroc, rapporte le magazine Pleine Vie. Le coût de la vie y est clairement plus bas, et la qualité de vie peut être très agréable. Les dépenses quotidiennes, alimentation, loisirs, sont nettement inférieures à celles des grandes villes françaises. Cette optimisation du budget reste le principal moteur de ces départs : loyers et services abordables permettent de sortir plus souvent et, pour certains, d’avoir recours à un personnel de maison.

Un cadre de vie agréable et une intégration facile

Le Maroc bénéficie de 300 jours de climat agréable, un climat doux qui plaît particulièrement aux personnes souffrant de douleurs articulaires liées au froid. Les hivers y sont cléments, ce qui rend possible l’usage des terrasses toute l’année, loin de la grisaille du nord de la France. Les paysages variés, plages de sable fin, oasis verdoyantes, désert, montagnes de l’Atlas, offrent un terrain de jeu idéal pour les amateurs de golf et de randonnée.

Côté culture et langue, le pays est très francophone, ce qui facilite la vie administrative et le quotidien des seniors. Ils conservent un accès à la langue et à la culture françaises, ce qui fait de villes comme Marrakech et Agadir des destinations prisées. La proximité culturelle, combinée à des liaisons aériennes fréquentes et économiques, permet de garder un lien régulier avec la France..