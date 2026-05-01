Pourquoi beaucoup de retraités depuis 2025 oublient cette case sur leur déclaration, alors qu’elle réduit directement leurs impôts 2026

La retraite est une étape importante dans la vie professionnelle, avec son lot de changements, y compris côté fiscal. Pour les nouveaux retraités de 2025, des évolutions en matière d’imposition peuvent modifier sensiblement votre situation. Cet article passe en revue les règles à connaître pour ceux qui ont pris leur retraite en 2025, afin de tirer le meilleur parti des dispositifs disponibles et réduire vos impôts.

Ce qu’il faut savoir sur le dispositif pour les retraités de 2025

Au moment de votre déclaration d’impôts en 2026, un mécanisme particulier s’applique si vous avez pris votre retraite en 2025. Il repose sur la case 0XX, présente sur la déclaration annexe 2042C. L’objectif est d’accorder une réduction d’impôt sur le revenu, qui peut vous permettre d’économiser potentiellement plusieurs centaines d’euros.

Il est important de déclarer votre prime de départ à la retraite différemment : il ne faut pas l’inscrire dans les cases 1AJ et 1BJ habituelles. Ce traitement spécifique permet de bénéficier du système de quotient, une méthode pour lisser les effets fiscaux d’une prime exceptionnelle et éviter qu’elle ne soit imposée dans une tranche supérieure du barème.

Qui peut bénéficier de la prime de départ et du système de quotient

Pour ouvrir droit à cette prime de départ, votre employeur doit vous l’avoir versée si vous justifiez d’au minimum 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. La prime doit représenter au moins un demi-mois de salaire. Elle peut même atteindre 2 mois de salaire minimum si vous avez 30 ans de services.

Le système de quotient consiste à répartir le montant exceptionnel de la prime sur quatre ans. L’administration fiscale effectue les calculs pour vous, ce qui évite de vous emmêler dans les chiffres. Le but est de lisser le revenu imposable pour éviter qu’une partie de la prime ne soit taxée à un taux plus élevé et aussi pour abaisser votre Revenu Fiscal de Référence (RFR), ce qui peut jouer sur l’attribution de certaines prestations sociales.

Exemple concret pour un nouveau retraité en 2025

Pour illustrer, prenons un contribuable marié sans enfant. Avec un revenu imposable habituel de 50 000 € et une prime nette de 16 000 € perçue au départ en retraite, l’impôt théorique sans le dispositif serait de 4 392 €. En appliquant le système de quotient, l’impôt tombe à 4 049 €. Cela représente une économie tangible de 343 €, soit un allégement fiscal notable.

Autres changements de situation en 2025 : que faire

D’autres événements de vie en 2025, comme le mariage, le PACS, le divorce ou le décès, influent aussi sur la façon de déclarer vos revenus. Le mariage ou le PACS entraîne généralement une imposition commune, tandis qu’un divorce ou une séparation impose à chaque ex-conjoint de déclarer séparément ses revenus.

En cas de veuvage, il faut établir deux déclarations : une déclaration commune couvrant la période jusqu’au décès, puis une déclaration individuelle pour le reste de l’année. Ces démarches permettent une transition fiscale conforme et parfois avantageuse. Les différentes cases à cocher sur la déclaration d’impôts servent à signaler chacun de ces changements de situation.