Pourquoi de plus en plus de Français vérifient leur relevé de carrière sur ce site officiel avant de fixer leur âge de départ à la retraite

Anticiper son départ en retraite est une étape importante de la vie professionnelle qui demande souvent une préparation soignée. Heureusement, le portail Info Retraite est un outil précieux pour des milliers de Français qui veulent planifier leur retraite sans se déplacer.

Un site pour préparer sa retraite

Le site Info retraite propose une gamme complète de services en ligne pour préparer sa retraite. On peut, entre autres, vérifier ses trimestres, estimer le montant de sa future pension, corriger un emploi manquant, envisager une retraite progressive, et consulter l’historique professionnel complet via le relevé de carrière. Tout cela rend les démarches plus accessibles sans avoir à se déplacer.

Le relevé de carrière est un document officiel qui sert de base au calcul de la future pension. Il est conseillé de le vérifier son relevé attentivement pour s’assurer qu’aucun employeur n’a été oublié et que les droits acquis sont bien comptés tout au long du parcours professionnel. Bien préparer sa retraite, comme le rappelle Émilie Touyéras, chargée de promotion retraite à la Carsat Centre Ouest, c’est « anticiper toutes les étapes pour que le moment venu, ce soit une simple formalité de prendre sa retraite. », cite Radio France.

Des outils en ligne qui aident vraiment

Le simulateur simulateurs en ligne « Mon estimation retraite » sur info-retraite.fr est un outil inter-régimes qui donne des informations utiles en quelques clics. Il permet de connaître :

l’âge légal possible de départ,

le nombre de trimestres validés,

le montant estimatif de la retraite de base et complémentaire,

différentes conditions de départ selon l’âge de départ choisi.

Le fait qu’il soit inter-régimes signifie qu’il agrège l’ensemble des caisses dans lesquelles vous avez cotisé pendant votre vie professionnelle, que ce soit du salariat privé, du travail indépendant, des changements de statut ou des périodes mixtes.

Pour les salariés qui veulent une transition plus douce, le dispositif de retraite progressive permet de réduire son temps de travail tout en commençant à percevoir une partie de sa pension. Ce dispositif, encore peu connu malgré une forte demande, répond à la volonté de ne pas rompre brutalement avec la vie professionnelle. Les conditions pour en bénéficier incluent un âge minimum de 60 ans et la justification d’au moins 150 trimestres d’assurance, ainsi qu’un accord contractuel pour un aménagement du temps de travail avec l’employeur.