« Sans nous, vous parleriez français » : comment Charles III a remis Trump à sa place en plein dîner d’État à la Maison Blanche

La visite du roi Charles III aux États-Unis a révélé des échanges inattendus et des résonances historiques.

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Anthony Jacquot
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« Sans nous, vous parleriez français » : comment Charles III a remis Trump à sa place en plein dîner d'État à la Maison Blanche
« Sans nous, vous parleriez français » : comment Charles III a remis Trump à sa place en plein dîner d’État à la Maison Blanche © Social Mag
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La visite récente du roi Charles III aux États-Unis a été un moment notable mêlant histoire, diplomatie et échanges courtois sur les relations qui lient les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Depuis le début de sa visite le lundi, le roi a enchaîné rencontres officielles et événements symboliques, soulignant l’importance des relations transatlantiques.

Un séjour chargé d’histoire

Le passage de Charles III sur le sol américain, qui a démarré ce lundi, constitue un temps fort dans les relations bilatérales entre les deux pays. Lors de son intervention devant le Congrès le mardi 28 avril, le monarque a évoqué des épisodes marquants qui rapprochent l’Amérique du Nord et l’Europe. Il a rappelé la présence française sur le continent américain depuis le début du XVIe siècle et a mentionné la vente de la Louisiane en 1803 par la France napoléonienne aux États-Unis dirigés par Thomas Jefferson. Ces rappels mettent en lumière les dynamiques complexes et les liens historiques entre ces grandes puissances.

Un dîner d’État plein de sous-entendus à la Maison Blanche

Le point d’orgue de la visite aura sans doute été le dîner d’État à la Maison Blanche. C’est là que le roi Charles III a pris la parole pour répondre à une remarque du président américain, qui avait dit que sans les États-Unis « les pays européens parleraient allemand ». Avec un brin d’humour, Charles III a répliqué : « Vous avez récemment déclaré, Monsieur le président, que sans les États-Unis les pays européens parleraient allemand. Puis-je me permettre de dire que sans nous vous parleriez français… ! », cite Le Monde. Cette pique légère a servi à rappeler, sur un ton poli, l’empreinte culturelle et historique notable de l’Europe sur l’Amérique.

Des réactions à l’étranger et des retombées politiques

Les paroles du roi ont suscité des réactions. En France, le président Emmanuel Macron a commenté sur la plateforme X, anciennement Twitter, en écrivant simplement « Ce serait chic ». Cette réponse reflète une forme de camaraderie et met en avant les liens étroits et amicaux qui existent entre les trois nations : le Royaume-Uni, les États-Unis, et la France. Le roi a d’ailleurs affirmé : « Bien sûr, nous aimons profondément nos cousins français, et nos trois nations ne sont pas seulement liées par des valeurs communes, mais par la conviction profonde que, ensemble, nous sommes bien plus que la somme de nos parties ».

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