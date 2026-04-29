Ce vieux moulin en fonte qui traîne dans votre cuisine vaut une petite fortune : les collectionneurs se l’arrachent en silence

Saviez-vous que votre vieux moulin à pavot pourrait valoir des milliers d’euros ?

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Anthony Jacquot
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Ce vieux moulin en fonte qui traîne dans votre cuisine vaut une petite fortune : les collectionneurs se l'arrachent en silence
Ce vieux moulin en fonte qui traîne dans votre cuisine vaut une petite fortune : les collectionneurs se l’arrachent en silence © Social Mag
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Dans beaucoup de cuisines, un objet modeste peut se révéler un vrai trésor : l’ancien moulin manuel à pavot. Souvent transmis de génération en génération, cet ustensile séduit autant pour sa valeur nostalgique que pour l’intérêt grandissant qu’il suscite chez les collectionneurs. Beaucoup ignorent l’importance de ces moulins, mais les amateurs les traquent activement et ils se vendent parfois à des prix étonnants.

Un objet ancien et robuste

Le moulin à pavot manuel est le plus souvent en fonte, ce qui lui donne une durabilité et une solidité remarquables. Conçu pour moudre les graines de pavot, il fonctionne avec un mécanisme manuel : simple à utiliser et sans besoin d’électricité. Ces pièces, souvent héritées des grands-mères, se reconnaissent à leur ancienneté et à leur authenticité. La phrase « Quiconque a à la maison un ancien moulin manuel à pavot a un trésor dans la cuisine » reflète bien la valeur qu’on peut leur attribuer.

Pour certains, ces moulins sont surtout un souvenir, un lien avec le passé. Pour d’autres, ce sont des pièces recherchées sur le marché des collections. Certains modèles en fonte attirent particulièrement l’attention des collectionneurs.

Un marché qui s’agite

Le monde de la collection est toujours à l’affût d’objets singuliers, et le moulin à pavot manuel n’échappe pas à la règle. Les modèles en fonte sont souvent considérés comme des pièces de choix. La demande pour ces objets grandit, ce qui entraîne une hausse progressive de leur valeur sur le marché.

Cette augmentation peut être lente, mais elle est constante. Aujourd’hui, des moulins en fonte se vendent pour des milliers d’euros, preuve qu’ils occupent une place de valeur dans le monde des antiquités. Pourtant, beaucoup de propriétaires ne se doutent pas de cette évolution : leur moulin, rangé dans un placard, pourrait intéresser un acheteur prêt à payer cher.

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