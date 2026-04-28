Rendez-vous amoureux : quand l’inflation frappe le cœur des Américains

L’inflation transforme les rendez-vous amoureux des Américains : avec 189 dollars dépensés en moyenne par sortie romantique en 2026, soit une hausse de 12,5% en un an, près de la moitié des célibataires considèrent que les rencontres ne valent plus financièrement la peine. Cette « date-flation » redéfinit les codes de la séduction moderne.

Rendez-vous amoureux : l’inflation transforme les codes de la séduction américaine

L’inflation ne se contente plus de rogner le pouvoir d’achat des ménages américains dans les rayons des supermarchés. Elle s’immisce désormais dans l’intimité des rendez-vous amoureux, transformant radicalement les habitudes sentimentales d’une génération entière. Selon l’étude BMO Real Financial Progress Index, les Américains dépensent en moyenne 189 dollars par sortie romantique, soit une hausse vertigineuse de 12,5% par rapport à 2025.

Cette « date-flation », comme la surnomment les analystes financiers, dépasse largement l’inflation générale et pousse près de la moitié des célibataires américains à reconsidérer fondamentalement leurs stratégies de rencontre. Paul Dilda, responsable de la stratégie consommateurs américains chez BMO, observe que « les célibataires peuvent se sentir exclus de l’amour à cause des prix », traduisant une réalité sociale préoccupante où les sentiments se heurtent aux contraintes budgétaires.

Une facture annuelle qui explose pour les cœurs en quête d’amour

Les chiffres révèlent l’ampleur du phénomène : les Américains ont consacré en moyenne 2.323 dollars aux rendez-vous romantiques au cours de l’année écoulée. Cette somme considérable, qui équivaut à plusieurs mois de charges courantes pour de nombreux foyers, illustre la pression financière exercée sur les relations amoureuses naissantes.

L’impact générationnel s’avère particulièrement marqué. Les Millennials, génération déjà confrontée à de multiples défis économiques, affichent des dépenses moyennes de 252 dollars par sortie, enregistrant une augmentation spectaculaire de 32% en un an. La génération Z, quant à elle, débourse 205 dollars par rendez-vous, contre 194 dollars l’année précédente.

Cette escalade financière contraint les jeunes adultes à des arbitrages douloureux. Selon l’enquête, 50% des représentants de la génération Z et 40% des millennials estiment que le coût des sorties romantiques entrave leurs objectifs financiers à long terme, créant un dilemme entre épanouissement sentimental et stabilité économique.

Des stratégies d’adaptation face à la cherté des rencontres

Face à cette inflation des coûts amoureux, les comportements évoluent drastiquement. La moitié des Américains reconnaissent avoir réduit la fréquence de leurs sorties ou opté pour des activités moins onéreuses. Le nombre moyen de rendez-vous annuels a chuté de 14 à 12, témoignant d’une adaptation contrainte aux nouvelles réalités économiques.

Cette transformation dessine ce que Paul Dilda qualifie d’« économie de rencontres en forme de K ». D’un côté, 14% des Américains parviennent à organiser des sorties gratuites – contre 12% l’année précédente -, privilégiant pique-niques et randonnées. À l’opposé, 14% persistent à dépenser 300 dollars ou plus par sortie, acceptant l’impact sur leur budget pour maintenir leurs standards romantiques.

Genre et partage des coûts : des attentes divergentes

Les questions financières révèlent des clivages générationnels et genrés significatifs. Près de trois hommes sur quatre (71%) s’attendent encore à régler l’intégralité de l’addition lors des premiers rendez-vous, perpétuant des codes traditionnels. En revanche, plus de la moitié des femmes (52%) privilégient désormais le partage équitable des frais.