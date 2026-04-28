Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé, ce lundi 27 avril, la liquidation judiciaire d’Air Antilles avec cessation immédiate d’activité. Cette décision sonne le glas d’une saga judiciaire qui abandonne 116 salariés dans l’incertitude absolue, après des mois d’espoirs déçus et de promesses demeurées lettre morte.

La compagnie aérienne, qui tissait depuis 2002 les liaisons inter-îles entre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, s’effondre sous le poids d’un passif vertigineux de 56 millions d’euros. Immobilisée au sol depuis décembre 2025 par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) pour des défaillances sécuritaires flagrantes, elle n’aura jamais parvenu à redresser la barre malgré les multiples tentatives de sauvetage.

Un naufrage économique aux répercussions humaines dramatiques

Les conséquences humaines de cette liquidation se révèlent particulièrement douloureuses pour l’économie locale. D’après les sources syndicales, les 116 employés d’Air Antilles se trouvent désormais privés d’emploi, dans des territoires où les opportunités professionnelles demeurent cruellement restreintes. « C’est un grand soulagement », confie paradoxalement Séverine Louisor Malborougt, déléguée du personnel, à l’AFP, évoquant « l’épuisement des salariés » après des mois d’incertitude rongeante.

Cette fermeture définitive bouleverse l’architecture aérienne régionale. Dans un contexte où les territoires ultramarins peinent déjà à offrir des perspectives d’emploi, Air Caraïbes détient désormais un monopole de fait sur les liaisons inter-îles des Antilles françaises, situation qui nourrit des inquiétudes légitimes quant à l’évolution tarifaire future.

Des offres de reprise jugées dérisoires

Plusieurs bouées de sauvetage avaient pourtant émergé durant la procédure de redressement judiciaire initiée en février. L’offre la plus consistante, portée par le consortium guadeloupéen PEWEN de l’entrepreneur Pierre Sainte-Luce, proposait un « projet industriel structuré » mais ne prévoyait la sauvegarde que de 13 à 14 postes sur les 116 existants.

Le tribunal a jugé cette proposition « incontestablement insuffisante » au regard de l’impératif légal de préservation de l’emploi. Les magistrats ont refusé de « privilégier une vente à la découpe, au détriment de l’intérêt général et de la sauvegarde des emplois », selon la décision consultée par les médias locaux.

Une seconde offre, émanant de la holding londonienne Karaibes Eco Rayonnance Consulting (KER) et adossée à un financement de 90 millions d’euros provenant d’un fonds turc, s’était volatilisée avant l’audience finale. Une troisième proposition, encore plus dérisoire, ne concernait qu’un seul aéronef sans aucune reprise de personnel.

L’impact territorial d’un effondrement annoncé

Pour les territoires ultramarins français des Caraïbes, cette disparition revêt une portée stratégique considérable. Air Antilles constituait un rouage essentiel du désenclavement aérien régional, garantissant la continuité territoriale entre des îles économiquement interdépendantes.

L’intersyndicale fustige dans un communiqué « un manque manifeste d’anticipation ayant conduit à la destruction d’un outil essentiel de désenclavement aérien de nos territoires ». Cette critique vise notamment la gouvernance mise en œuvre par la collectivité de Saint-Martin, devenue actionnaire majoritaire en juin 2024 après avoir injecté environ 20 millions d’euros dans l’opération de sauvetage.

Les répercussions économiques transcendent largement le secteur aérien. Dans ces territoires insulaires où le transport aérien conditionne les échanges commerciaux, touristiques et humains, la contraction de l’offre de transport menace d’engendrer une hausse des tarifs sur les liaisons inter-îles, une réduction drastique de la fréquence des vols, un affaiblissement de la compétitivité touristique et des difficultés accrues pour les déplacements professionnels et familiaux.

Un précédent alarmant pour l’aviation régionale

L’effondrement d’Air Antilles s’inscrit dans une série de difficultés structurelles qui minent l’aviation régionale française. La compagnie avait déjà échappé à la liquidation de sa maison mère, le groupe Caire, en août 2023, grâce à l’intervention providentielle du groupe Edeis et de la collectivité de Saint-Martin.

Cette renaissance s’avère néanmoins éphémère. Les 16 millions d’euros d’argent public injectés depuis septembre 2023 n’auront pas suffi à redresser une situation financière irrémédiablement compromise, révélant l’ampleur des dysfonctionnements structurels.

Brieuc Hardy, délégué syndical du SNPL France ALPA, déplore amèrement que « les salariés et les organisations syndicales avaient alerté, très tôt, sur une potentielle gouvernance qui pouvait être létale à ce projet ». Cette analyse met en lumière les failles managériales et stratégiques qui ont précipité la chute inexorable de l’entreprise.

Quelles perspectives pour l’emploi et la mobilité aérienne ?

La liquidation définitive d’Air Antilles soulève des interrogations cruciales sur l’avenir de la mobilité aérienne dans les Antilles françaises. Alors que les infrastructures de transport évoluent rapidement, face au monopole désormais exercé par Air Caraïbes, les autorités locales devront impérativement repenser leur stratégie de continuité territoriale.

Pour les 116 anciens salariés, les perspectives de reclassement s’annoncent particulièrement ardues dans un contexte économique régional déjà fragilisé. Les compétences aéronautiques spécialisées peinent à trouver des débouchés alternatifs sur ces territoires insulaires aux opportunités limitées. Cette situation interpelle également sur les modalités de gouvernance des entreprises publiques locales. L’échec cuisant de la collectivité de Saint-Martin, malgré un investissement substantiel, questionne la pertinence des interventions publiques dans des secteurs aussi techniques et capitalistiques que l’aviation commerciale.