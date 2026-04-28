Cette case oubliée sur la déclaration d’impôts peut rapporter 300 € aux retraités : même les agents du fisc admettent qu’elle passe inaperçue

Chaque année, beaucoup de retraités passent à côté d’occasions pour réduire leurs impôts via des crédits d’impôt remboursables. La déclaration en ligne est un rituel printanier pour des millions de contribuables, mais certaines rubriques sont trop souvent oubliées, privant les retraités d’un avantage fiscal non négligeable. Avec l’état de l’économie actuel, cette omission peut peser immédiatement sur le budget des retraités.

Le crédit d’impôt remboursable : comment ça marche

Contrairement aux réductions d’impôt classiques, le crédit d’impôt remboursable est versé même si le contribuable n’est pas imposable. Autrement dit, un retraité peut recevoir un virement du fisc sans avoir payé d’impôt auparavant, à condition de remplir correctement les formulaires prévus. Ce crédit vise les retraités qui continuent de cotiser à une organisation syndicale reconnue, mais il exclut les clubs ou associations de retraités généralistes.

L’administration fiscale ne signale pas ces oublis automatiquement, d’où la nécessité de bien connaître et remplir toutes les rubriques annexes de la déclaration de revenus.

Qui peut en bénéficier et comment c’est calculé

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, les retraités ne doivent pas opter pour la déduction des frais réels pour leurs propres revenus, car ce choix annule l’éligibilité au crédit. Si la personne choisit de déduire les frais réels, la cotisation syndicale doit alors être intégrée directement dans ces frais, explique Le Journal des Femmes.

Le montant remboursé correspond à 66 % des cotisations versées, dans la limite de 1 % du revenu brut imposable. Par exemple, un retraité ayant versé 120 € peut récupérer 79,20 €. Sur plusieurs années, l’économie peut atteindre entre 180 € et 300 €, selon la régularisation des déclarations.

Comment le déclarer concrètement

Les rubriques liées à ce crédit d’impôt ne figurent pas sur le formulaire principal mais sur l’annexe 2042 RICI. Il faut remplir les cases indiquées : case 7AC pour le déclarant principal, 7AE pour le conjoint ou le partenaire de PACS, et 7AG pour une personne à charge.

La déclaration peut être corrigée après réception de l’avis d’imposition, généralement à partir de l’été, et reste modifiable en ligne pendant plusieurs mois. Passé ce délai, une réclamation peut être déposée jusqu’à la fin de la seconde année suivant l’avis de recouvrement, ce qui permet de récupérer les sommes non perçues en cas d’erreur de déclaration antérieure.

Vérifier attentivement les formulaires et les cases concernées peut représenter des économies significatives, surtout quand les oublis se répètent sur plusieurs années. En renseignant et en contrôlant ces lignes, les retraités peuvent optimiser leur déclaration et bénéficier de crédits d’impôt remboursables, même s’ils ne paient pas d’impôts.