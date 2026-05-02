« On nous a rendu une bouillie » : les familles des victimes du Titan découvrent dans quel état les corps ont été rapatriés

Le 18 juin 2023, un drame a frappé le monde de l’exploration sous-marine : l’implosion du submersible touristique Titan dans l’Atlantique Nord. L’engin s’approchait de l’épave emblématique du Titanic à une profondeur de 4 000 mètres, à seulement 300 mètres de sa destination quand la catastrophe est survenue. Cinq passagers ont perdu la vie, mettant fin à une mission qui attirait beaucoup d’attention.

Ce qui s’est passé et qui a été touché

Parmi les victimes figuraient Shahzada Dawood, homme d’affaires pakistanais de 48 ans, et son fils Suleman Dawood, âgé de 19 ans. Suleman avait pris la place de sa mère, Christine Dawood, au dernier moment pour faire ce voyage avec son père, un choix que Christine a ensuite qualifié de regrettable malgré sa volonté initiale. Dans un témoignage publié par The Guardian, Christine raconte que les restes de son mari et de son fils lui ont été remis environ neuf mois après l’accident, conservés « dans deux petites boîtes, comme des boîtes à chaussures ».

Les autres passagers étaient Stockton Rush, fondateur américain d’OceanGate, Hamish Harding, homme d’affaires britannique, et Paul-Henri Nargeolet, explorateur français surnommé « M. Titanic ». La famille de Nargeolet a engagé une action en justice contre OceanGate, réclamant 46 millions d’euros pour « négligence grave », une somme qui illustre l’ampleur du drame.

Témoignages et suites judiciaires

Le drame du Titan a donné lieu à une enquête d’environ 18 mois menée par la US Coast Guard (Garde côtière américaine), qui estime que l’accident aurait pu être évité. Le rapport pointe des défauts d’ingénierie, des essais insuffisants et une attitude imprudente de Stockton Rush comme facteurs déclenchants de l’implosion. Il préconise un renforcement des régulations pour les submersibles transportant des passagers, afin de réduire le risque de récidive.

Christine Dawood, psychologue et autrice, a partagé son chemin de deuil en témoignant de la difficulté d’affronter une telle perte. Elle parcourt à pied la distance entre Hampton Court et l’université de son fils à Glasgow pour lui rendre hommage, et garde la chambre de Suleman intacte pour préserver sa mémoire.