Migraine : l’impact méconnu de la chaleur et de la luminosité estivales

Alors qu’une nouvelle vague de chaleur touche plusieurs régions françaises ce lundi 22 juin 2026, la question de la migraine revient au premier plan. Cette maladie neurologique, qui affecte des millions de personnes, semble particulièrement sensible aux conditions météorologiques estivales. Selon plusieurs spécialistes et associations de patients, la chaleur, la lumière intense et les orages peuvent multiplier les facteurs déclenchants et compliquer la prise en charge de la migraine.

Migraine, chaleur et été : une combinaison particulièrement redoutée

La migraine ne correspond pas à un simple mal de tête. Selon l’Inserm, elle touche environ 12 % de la population adulte française, soit plusieurs millions de personnes. De plus, les femmes sont deux à trois fois plus concernées que les hommes. Lorsque l’été s’installe et que les températures grimpent, les personnes atteintes de migraine doivent composer avec plusieurs facteurs aggravants simultanés. Ainsi, la chaleur favorise la transpiration, perturbe le sommeil et augmente les risques de déshydratation, autant d’éléments connus pour favoriser l’apparition d’une migraine.

Par ailleurs, les données scientifiques confirment l’influence des températures élevées. Une étude relayée par Migraine.fr montre qu’une hausse de 5 °C de la température est associée à une augmentation de 7,5 % du risque de céphalée sévère. De même, les chercheurs du Beth Israel Deaconess Medical Center ont observé cette corrélation après avoir analysé plus de 7 000 passages aux urgences pour maux de tête sur une période de sept ans. Cette sensibilité à la chaleur contribue à expliquer pourquoi la migraine devient plus fréquente durant l’été.

La luminosité estivale amplifie les crises de migraine

La chaleur n’est toutefois pas la seule responsable. En été, la luminosité atteint des niveaux particulièrement élevés. Or, la photophobie constitue l’un des symptômes les plus fréquents de la migraine. Le soleil au zénith, les reflets sur l’eau ou encore la réverbération sur les surfaces urbaines peuvent provoquer une gêne importante. Cette hypersensibilité lumineuse peut soit accompagner une crise de migraine, soit participer à son déclenchement chez certaines personnes sensibles.

Cette réalité est également décrite par les associations de patients. Dans une enquête présentée à l’occasion de la Journée mondiale de solidarité pour la migraine, Sabine Debremaeker, présidente de l’association La Voix des Migraineux, souligne que « pour beaucoup de personnes migraineuses, l’été n’est pas synonyme de répit. La chaleur, la lumière, le bruit peuvent aggraver les crises et rendre le quotidien encore plus difficile », selon La Dépêche du Midi du 19 juin 2026. Cette accumulation de stimuli sensoriels constitue un terrain favorable à la migraine, notamment lorsque la chaleur et la lumière agissent simultanément.

Une migraine aggravée par l’ensemble de l’environnement estival

Au-delà de la chaleur et de la luminosité, l’été concentre plusieurs autres facteurs susceptibles d’aggraver la migraine. Les orages, fréquents après les périodes de canicule, figurent parmi les éléments régulièrement cités par les patients. Selon une étude évoquée par Planète Santé, l’incidence des migraines augmenterait jusqu’à près de 28 % lors des épisodes orageux, tandis que l’ensemble des maux de tête progresserait de 31 %. Même si le lien de causalité n’est pas totalement démontré, les variations atmosphériques semblent jouer un rôle dans le déclenchement de la migraine.

Par ailleurs, la déshydratation reste l’un des principaux dangers de l’été pour les personnes concernées. Le neurologue Rashmi Halker Singh rappelle que « la déshydratation peut certainement favoriser l’apparition de crises de migraine », selon La Dépêche du Midi. À cela s’ajoutent les changements de rythme de vie propres à l’été : repas sautés, nuits plus courtes, voyages ou activités extérieures prolongées. Selon l’enquête menée auprès de 1 095 personnes souffrant de migraine chronique et relayée par le quotidien, 91 % des répondants estiment que la maladie affecte fortement leur qualité de vie. De plus, 53 % déclarent souffrir d’isolement social et 72 % renoncent parfois aux sorties entre amis à cause de la migraine.

L’évolution du climat pourrait également accentuer ce phénomène. La neurologue Danielle Wilhour, de l’Université du Colorado, explique que « le changement climatique semble contribuer à la fréquence et à l’intensité des migraines en amplifiant des facteurs environnementaux déjà connus comme la chaleur, les variations de température, la qualité de l’air ou la pression atmosphérique », selon Pourquoi Docteur du 6 janvier 2026. Ainsi, alors que les épisodes de chaleur extrême deviennent plus fréquents, la migraine pourrait représenter un enjeu de santé publique encore davantage marqué durant les étés à venir.