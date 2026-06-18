Cette nutritionniste commande toujours le même menu chez McDonald’s : ce burger contient plus de protéines que d’autres

Manger chez McDonald’s tout en gardant un œil sur son équilibre alimentaire peut sembler compliqué. Selon Julie Balsamo, une nutritionniste américaine qui partage ses conseils sur TikTok, on peut quand même concilier plaisir et santé en faisant les bons choix. Relayé par le site culinaire Marmiton, son avis sur le meilleur menu à commander propose une autre voie que l’accumulation habituelle de calories.

Pourquoi le Royal Cheese peut aider

Pour Julie Balsamo, le meilleur choix pour limiter les effets sur le poids et la santé dans l’offre McDonald’s est le Royal Cheese. Elle explique que ce burger contient plus de protéines que d’autres options, grâce à la viande, au fromage, aux oignons et aux tomates. Elle alerte cependant sur le pain : sa teneur en sucre atteint 10 grammes, ce qu’elle juge beaucoup trop élevé. Pour contourner le problème, elle conseille de retirer le pain supérieur ou de n’en manger qu’une moitié.

D’autres burgers comme le Big Mac ou le McFish sont moins recommandés. Le Big Mac, en particulier, pèse environ 939 kcal pour un menu moyen. Pour le Happy Meal des enfants, mieux vaut un sandwich simple, des fruits et de l’eau, une option plus équilibrée.

Comment bien composer son menu

Composer un menu plus équilibré chez McDonald’s repose sur quelques règles simples. Pour la boisson, l’eau plutôt que le soda, même en version « zéro ». Pour l’accompagnement, une P’tite salade, une P’tite Pomme ou une P’tite Mangue, et des frites en petite portion seulement de façon occasionnelle. En dessert, un fruit ou un sundae à la vanille sans nappage si on veut une touche sucrée sans trop en faire.

Selon 75 Secondes et Doctissimo, la combinaison idéale réunit un Royal Cheese, une petite portion de fruits ou une salade, et une bouteille d’eau : on reste alors sous la barre des 700 kcal. Une autre option légère est un cheeseburger classique avec une salade et de l’eau, sans dessert.

Les pièges à surveiller

Même en choisissant bien, la plupart des menus de McDonald’s restent pauvres en fruits et légumes, et souvent riches en graisses et en sel. L’ANSES rappelle que la surconsommation de fritures et de viandes transformées peut augmenter le risque cardiovasculaire et contribuer au surpoids comme au diabète de type 2. Le PNNS (Programme National Nutrition Santé) rappelle que l’équilibre alimentaire se juge sur la semaine, ce qui laisse la place à un repas McDonald’s occasionnel dans le cadre d’une alimentation majoritairement saine.