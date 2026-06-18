Canicule précoce : la chaleur s’intensifie dans de nombreux départements

Le 18 juin 2026, la France entre dans un nouvel épisode de canicule marqué par une intensification rapide de la chaleur. Selon Météo-France, la température moyenne nationale a atteint 23,6 °C le 17 juin à 17 heures, un niveau suffisant pour marquer officiellement le début de la première vague de chaleur de l’année 2026. L’établissement public précise qu’il s’agit de la 52e vague de chaleur recensée en France depuis 1947. Plusieurs départements sont désormais placés sous surveillance renforcée alors que les températures continuent de progresser.

Canicule : des températures en forte hausse sur une grande partie du pays

La canicule s’installe sous l’effet d’un puissant anticyclone qui favorise les remontées d’air très chaud en provenance de la péninsule Ibérique et d’Afrique du Nord. Dès le milieu de semaine, la chaleur gagne de nombreuses régions avec des températures dépassant largement les normales saisonnières. Selon Météo-France, les fortes chaleurs ont progressé vers le nord-est du pays avec un seuil de 30 °C franchi dans plusieurs secteurs habituellement plus tempérés à cette période de l’année.

Par ailleurs, les prévisionnistes anticipent une accentuation de la canicule jusqu’au week-end. Selon La Chaîne Météo, les températures maximales devraient fréquemment atteindre entre 32 et 37 °C dans les régions les plus exposées. Certains scénarios envisagent même des pointes proches de 40 °C dans le sud-ouest et les régions centrales. Cette chaleur particulièrement précoce intervient moins d’un mois après un épisode exceptionnel observé fin mai, renforçant le caractère inhabituel de la situation pour une deuxième quinzaine de juin.

Des vigilances renforcées face aux risques sanitaires

Cette canicule ne se caractérise pas uniquement par des températures élevées en journée. Les nuits deviennent également plus difficiles avec un refroidissement limité. Plusieurs prévisions évoquent des « nuits tropicales », c’est-à-dire des minimales supérieures à 20 °C. Selon Le Monde, ces conditions concernent déjà certaines régions du sud et pourraient progressivement s’étendre vers le centre du pays. Cette persistance de la chaleur nocturne constitue l’un des principaux facteurs aggravants pour les populations les plus fragiles.

En conséquence, les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Météo-France indique que de nombreux départements sont déjà concernés par des dispositifs d’alerte liés à la canicule. La Chaîne Météo recensait ainsi jusqu’à 44 départements placés en vigilance jaune dans ses dernières analyses. Les personnes âgées, les jeunes enfants ainsi que les travailleurs exposés restent particulièrement vulnérables face à cette chaleur durable. Les autorités rappellent l’importance de l’hydratation régulière, de la limitation des activités physiques aux heures les plus chaudes et du maintien de logements aussi frais que possible.

Un épisode précoce qui pourrait encore s’intensifier

La canicule actuelle frappe par sa précocité. Selon les données relayées par Météo-France, l’épisode débute avant même le début officiel de l’été météorologique. Cette situation confirme une tendance observée depuis plusieurs années avec des vagues de chaleur plus fréquentes et plus précoces. Selon Le Monde, la France connaît désormais des épisodes de chaleur intense dès le mois de juin, alors que ce type d’événement concernait historiquement davantage les mois de juillet et d’août.

Toutefois, l’évolution exacte de cette canicule reste encore à préciser. Météo-France souligne que sa durée et son intensité définitives dépendront des prochaines actualisations des modèles météorologiques. Dans l’immédiat, les prévisionnistes surveillent également l’apparition d’orages localement forts. Selon La Chaîne Météo, des cellules orageuses pourraient se développer entre la Bretagne, les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire et l’Île-de-France, avec des intensités de pluie pouvant atteindre 15 à 25 mm par heure et un risque ponctuel de grêle. Ces phénomènes ne remettraient cependant pas immédiatement en cause la canicule, la masse d’air restant globalement très chaude sur l’ensemble du territoire.