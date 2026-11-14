Handicap et emploi : 7 100 formations avant embauche réalisées au 18 octobre

France Travail a recensé 7 100 préparations opérationnelles à l’emploi individuelles pour des demandeurs d’emploi en situation de handicap au 18 octobre 2026. Cette formation part d’une offre d’embauche précise et peut être aménagée, y compris à temps partiel.

Une entreprise est prête à recruter, un candidat a déjà une partie des compétences demandées, mais il lui manque la maîtrise d’un outil ou d’un geste professionnel. C’est à cet écart précis que répond la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI). Dans un bilan publié le 12 novembre, France Travail, Cheops, qui fédère les Cap emploi, et le réseau des Missions locales annoncent vouloir développer ce parcours auprès des personnes en situation de handicap.

Une formation construite autour d’un poste disponible

Le point de départ est le poste que l’employeur propose à l’issue de la formation. Les compétences que la personne possède déjà sont comparées à celles que demande ce poste. Le parcours sert à acquérir ce qui manque avant la prise de fonctions. Pour un candidat, il est donc possible d’aborder le sujet dès qu’une offre correspond à son projet, même s’il ne maîtrise pas encore toutes les tâches décrites.

France Travail indique prendre en charge l’intégralité de cette formation. Pour les personnes en situation de handicap, sa durée peut atteindre 600 heures. Il s’agit d’un plafond. Le parcours peut être plus court et son rythme adapté. Les partenaires citent notamment la possibilité de se former à temps partiel et l’évaluation des aménagements nécessaires. La durée, la répartition des heures et les conditions pour suivre les séances sont donc trois points concrets à examiner avec le conseiller.

Trois participants sur quatre en emploi dans les six mois

Le nombre de POEI réalisées pour ce public est passé de 6 660 en 2024 à 8 400 en 2025. Le décompte de 7 100 pour 2026 s’arrête au 18 octobre : il reste impossible d’en déduire directement une hausse ou une baisse sur l’année entière. Quant à l’objectif national de 150 000 préparations individuelles d’ici à la fin de 2026, il concerne l’ensemble des demandeurs d’emploi, toutes situations confondues.

Selon France Travail, trois participants en situation de handicap sur quatre retrouvent un emploi dans les six mois qui suivent cette préparation. Cet indicateur porte sur l’accès à un emploi au cours de la période. Le communiqué ne précise ni la part embauchée par l’entreprise à l’origine de l’offre, ni la durée des contrats obtenus.

Où repérer les offres et rencontrer les employeurs

Les personnes intéressées peuvent consulter les offres sur France Travail ou interroger leur conseiller à propos d’un poste identifié. Lors de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, les partenaires annoncent également plus de 700 actions en France, dont des visites d’entreprise et des rencontres de recrutement. L’agenda des événements emploi permet de les retrouver en sélectionnant l’opération « Semaine du handicap ». C’est une occasion de demander directement à un employeur quelles compétences doivent être acquises avant l’embauche et lesquelles pourront s’apprendre sur le poste.