À Anvers, les archéologues cherchaient un rempart et ont trouvé une fosse contenant une quinzaine de squelettes

Sur un chantier du quai du Rhin, les restes d’hommes adultes reposaient en plusieurs couches près de l’ancienne enceinte espagnole. L’emplacement de la fosse, à l’écart des églises et des abbayes, intrigue autant les chercheurs que son contenu.

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La Rédaction
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À Anvers, les archéologues cherchaient un rempart et ont trouvé une fosse contenant une quinzaine de squelettes © Social Mag
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Les archéologues savaient qu’ils avaient des chances de retrouver l’enceinte espagnole d’Anvers sous le chantier de la future Friendship Residence, dans le quartier de l’Eilandje. Ils y ont aussi découvert les restes d’environ seize hommes adultes, déposés les uns sur les autres dans une même fosse. Interrogé le 13 novembre par la radio-télévision publique flamande VRT, l’archéologue Maarten Praet situe leur enfouissement au XVIe ou au XVIIe siècle.

Sur le quai du Rhin, les squelettes se présentaient en plusieurs couches, parfois entremêlés. Leur disposition évoque pour l’archéologue un dépôt précipité. Mais c’est aussi l’endroit choisi qui retient son attention. Les trois autres fosses communes qu’il cite à Anvers se trouvaient près d’une église ou d’une abbaye. Celle-ci se situe en périphérie de la ville de l’époque, dans un espace encore mal connu entre les habitations et les fortifications.

Ces ouvrages défensifs ont durablement marqué la géographie anversoise. Plus au sud, les fouilles menées dans le jardin du Musée royal des beaux-arts d’Anvers ont permis de localiser un bastion de la citadelle construite à partir de 1567. Une muraille reliait cette citadelle à l’enceinte espagnole. Au quai du Rhin, l’équipe espère encore dégager une portion des anciens fossés de la ville.

Ce que les ossements pourraient révéler

Des boulets de canon, un fragment de couteau et des tessons ont également été recueillis dans le secteur. Leur présence ne permet pas d’attribuer la mort de ces hommes à un combat. La ville a connu des violences durant cette période, mais des établissements qui accueillaient les malades de la peste se trouvaient aussi à proximité. L’équipe garde ouvertes les pistes d’un conflit et d’une épidémie.

Les spécialistes vont examiner les ossements en laboratoire pour préciser l’âge des hommes et rechercher des traces de blessures ou de maladies. Pendant ce temps, les travaux peuvent continuer sur d’autres parties du terrain. L’étude archéologique avait été intégrée au calendrier de la résidence, où plus de deux cents logements sont prévus à l’horizon 2028.

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