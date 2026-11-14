Crèche : parmi les familles pauvres qui la souhaitaient, une sur trois y accédait

En 2021, 33 % des familles vivant sous le seuil de pauvreté qui souhaitaient un accueil en crèche pour leur plus jeune enfant y accédaient, contre 65 % des familles les plus aisées exprimant le même souhait. Une étude de la Drees publiée en novembre 2026 éclaire cet écart en distinguant la préférence des parents de la solution qu’ils utilisent.

Qui garde le plus jeune enfant pendant la semaine ? Et à qui ses parents auraient-ils préféré le confier ? En rapprochant les réponses à ces deux questions, Hélène Guedj et Nathalie Missègue mettent en évidence un écart qui échappe au simple décompte des places occupées. Dans leur étude pour la Drees, les familles pauvres expriment moins souvent le souhait d’une place en crèche. Mais même lorsqu’elles la souhaitent, elles y accèdent environ deux fois moins souvent que le quart des familles les plus aisées.

Un souhait de crèche moins souvent satisfait

Parmi les familles sous le seuil de pauvreté, 27 % déclaraient souhaiter la crèche, contre 49 % des familles les plus aisées. Le premier écart porte donc sur les préférences exprimées. Le second apparaît quand on compare uniquement les parents ayant fait le même choix. Sur cent familles pauvres qui souhaitaient la crèche, environ trente-trois y accédaient. Sur cent familles aisées ayant cette préférence, soixante-cinq y accédaient. Ces proportions décrivent le devenir d’un souhait exprimé lors de l’enquête. Elles ne mesurent pas le taux de refus des dossiers déposés en mairie.

Dans l’organisation quotidienne, les parents assuraient eux-mêmes la garde principale dans 81 % des familles pauvres, contre 26 % chez les plus aisées. La crèche constituait le mode d’accueil principal en semaine pour respectivement 8 % et 30 % des familles. Une famille qui garde principalement son enfant peut néanmoins le confier quelques heures à un proche ou à un professionnel.

Six heures de garde d’écart par semaine

L’écart subsiste lorsqu’un enfant bénéficie déjà d’un accueil formel. Selon les résultats également présentés par Santé mentale, le plus jeune enfant y passait en moyenne 30 heures par semaine dans les familles pauvres, contre 36 heures dans les plus aisées. Le budget consacré à la garde était inférieur en euros chez les premières, mais il mobilisait une fraction plus élevée de leurs ressources. Avant aides, la dépense mensuelle moyenne de 283 euros représentait 18 % de leur revenu, contre 645 euros et 11 % chez les plus aisées.

Ces montants précèdent notamment le versement du complément de libre choix du mode de garde aux ménages qui le perçoivent. Ils doivent aussi se lire à la date de l’enquête. Les chercheuses ont rapproché les réponses recueillies en 2021 des données sociofiscales de l’Insee. Leur étude porte sur 1,53 million de familles vivant en logement ordinaire en France métropolitaine, dont le plus jeune enfant avait entre 4 et 35 mois et n’était pas scolarisé.