Gras blanc ou gras jaune dans la viande, que veut dire chaque couleur et lequel privilégier pour cuisiner

Une graisse jaunâtre sur un steak ne veut pas dire qu’il a traîné trop longtemps au réfrigérateur. C’est pourtant une idée répandue chez les consommateurs, qui associent spontanément cette teinte à une viande vieille ou de mauvaise qualité. La couleur de la graisse ne dépend en réalité ni du temps de conservation ni de la date d’achat : elle est liée exclusivement à la façon dont l’animal a été nourri et élevé.

Une question d’alimentation, pas de péremption

La graisse bovine n’est pas un simple résidu à écarter avant cuisson. Elle conditionne la saveur, la tendreté et la jutosité de la viande. À l’extérieur, elle agit comme un bouclier thermique sur le grill ou la plancha : elle empêche la fibre musculaire de perdre son humidité d’un coup et de sécher.

À l’intérieur, le persillage, cette graisse intramusculaire visible dans le steak, fond lentement à la chaleur et donne ce goût caractéristique du barbecue.

Sa couleur, elle, raconte l’histoire de l’animal. Une graisse jaune signale un élevage en plein air, nourri à l’herbe, explique Diario Uno. L’herbe fraîche contient des bêta-carotènes, des pigments naturels riches en vitamine A, que l’animal assimile dans son tissu adipeux. Résultat : une graisse teintée de jaune et une saveur plus profonde, plus rustique. Les animaux élevés au pâturage présentent aussi, en général, une concentration plus élevée d’acides gras comme les oméga 3.

À l’inverse, une graisse blanche trahit un élevage en enclos ou en feedlot, avec une alimentation principalement composée de céréales. Ces animaux manquent de bêta-carotènes et n’accumulent donc pas de pigments dans leur tissu graisseux. Cette graisse est plus tendre au toucher, avec un point de fusion plus bas : elle fond plus vite sur les braises et imprègne la viande presque instantanément, un avantage pour qui recherche des morceaux particulièrement tendres.

Aucune des deux n’est objectivement supérieure à l’autre. Pour un travers de bœuf, une bavette ou une entrecôte sur le grill, la graisse jaune donne un goût de campagne marqué, tandis que la blanche assure une tendreté plus rapide. Au four ou en cocotte, pour un peceto ou un osobuco, la graisse blanche fond mieux dans les cuissons humides sans alourdir la bouche.

Pour les empanadas et les hamburgers, un mélange entre viande de pâturage à graisse jaune et morceaux maigres offre le meilleur équilibre entre jus et saveur traditionnelle.

Les vrais signes d’une viande avariée

Une graisse jaune ne signifie donc jamais que la viande est pourrie. Les signaux d’alerte sont ailleurs : une odeur aigre ou ammoniaquée, une surface collante ou visqueuse au toucher, des tons verdâtres ou gris ternes sur la chair. Si la couleur rouge reste fraîche, qu’aucune odeur suspecte ne se dégage et que la consistance est ferme, la graisse jaune n’indique rien d’autre qu’une viande de pâturage traditionnelle.

Au moment de l’achat, d’autres détails comptent davantage que la seule teinte de la graisse : le marbrage, ces petites veines de graisse intramusculaire associées à la tendreté et à la jutosité, l’état de l’emballage (le film doit être correctement posé, sans altération du plateau), et le respect de la chaîne du froid jusqu’au domicile.

L’étiquette mérite aussi un coup d’œil. Elle doit indiquer la dénomination du produit, le contenu net, l’origine, le numéro de lot et la date de durabilité, en plus des instructions de conservation. Ces informations, bien plus que la couleur de la graisse, permettent réellement de juger de la qualité et de la fraîcheur d’un morceau de viande.