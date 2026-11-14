Mauvaise nouvelle pour les retraités : des sénateurs veulent supprimer l’abattement de 10 % sur les pensions, « on va encore payer plus »

La majorité sénatoriale de droite et du centre propose de supprimer entièrement l’abattement fiscal de 10 % dont bénéficient les retraités sur leurs pensions, dans le cadre des débats sur le budget 2027. La mesure est défendue par Christine Lavarde, rapporteure générale de la commission des finances du Sénat, sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Selon ses propres estimations, cette suppression rapporterait 4,7 milliards d’euros supplémentaires aux finances publiques en 2027.

Le mécanisme actuel permet aux retraités de déduire 10 % de leurs pensions pour le calcul de l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond. Le projet de budget du gouvernement prévoyait seulement d’abaisser ce plafond, en le faisant passer de 4 439 à 3 000 euros.

Les sénateurs vont plus loin : ils veulent rayer purement et simplement l’avantage fiscal. Christine Lavarde insiste toutefois sur la portée réelle de la mesure, qui « ne concerne pas tous les retraités » : seuls ceux qui paient effectivement l’impôt sur le revenu seraient touchés, précise-t-elle, ajoutant qu’il faut payer des impôts pour en ressentir l’effet.

Un revirement par rapport à 2025

La position sénatoriale a évolué depuis le précédent budget. En 2025, les sénateurs s’étaient limités à abaisser le plafond à 3 000 euros, sans toucher au principe de l’abattement. À l’Assemblée nationale, plusieurs députés Les Républicains, sous l’impulsion de Laurent Wauquiez, s’étaient à l’époque opposés à toute modification du dispositif, les retraités figurant parmi l’électorat traditionnel du parti.

En parallèle de ce tour de vis fiscal, la majorité sénatoriale défend le maintien de l’indexation complète des pensions de retraite sur l’inflation, une mesure examinée dans le cadre du budget de la Sécurité sociale et déjà adoptée en commission. Christine Lavarde présente la combinaison des deux dispositifs, suppression de l’abattement d’un côté, indexation préservée de l’autre, comme permettant de parvenir à un équilibre socialement plus juste.

Ce dossier s’inscrit dans un calendrier budgétaire chargé. Le projet de loi de finances 2027 a été rejeté par l’Assemblée nationale, les députés ayant repoussé la partie recettes du texte, ce qui équivaut au rejet de l’ensemble. Le Sénat a récupéré le texte et doit l’examiner en séance publique à partir du 20 novembre 2026.

La commission des finances, qui s’est réunie le 12 novembre, a choisi de « mettre en réserve l’article 3 » du projet de loi, celui qui porte précisément sur le plafond de l’abattement.

Les propositions des sénateurs devront encore franchir plusieurs étapes avant une adoption définitive. L’information sur la proposition de Christine Lavarde a été rapportée par Public Sénat.