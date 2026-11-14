Mauvaise nouvelle pour les retraités : des sénateurs veulent supprimer l’abattement de 10 % sur les pensions, « on va encore payer plus »

4,7 milliards d’euros en jeu : les sénateurs veulent purement et simplement supprimer l’abattement fiscal des retraités. Qui sera réellement touché et que cache cet « équilibre socialement plus juste » ? Les détails changent tout.

Photo of author
Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
0
Mauvaise nouvelle pour les retraités : des sénateurs veulent supprimer l'abattement de 10 % sur les pensions, « on va encore payer plus »
Mauvaise nouvelle pour les retraités : des sénateurs veulent supprimer l’abattement de 10 % sur les pensions, « on va encore payer plus » © Social Mag
LinkedInWhatsApp

La majorité sénatoriale de droite et du centre propose de supprimer entièrement l’abattement fiscal de 10 % dont bénéficient les retraités sur leurs pensions, dans le cadre des débats sur le budget 2027. La mesure est défendue par Christine Lavarde, rapporteure générale de la commission des finances du Sénat, sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Selon ses propres estimations, cette suppression rapporterait 4,7 milliards d’euros supplémentaires aux finances publiques en 2027.

Le mécanisme actuel permet aux retraités de déduire 10 % de leurs pensions pour le calcul de l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond. Le projet de budget du gouvernement prévoyait seulement d’abaisser ce plafond, en le faisant passer de 4 439 à 3 000 euros.

Les sénateurs vont plus loin : ils veulent rayer purement et simplement l’avantage fiscal. Christine Lavarde insiste toutefois sur la portée réelle de la mesure, qui « ne concerne pas tous les retraités » : seuls ceux qui paient effectivement l’impôt sur le revenu seraient touchés, précise-t-elle, ajoutant qu’il faut payer des impôts pour en ressentir l’effet.

Un revirement par rapport à 2025

La position sénatoriale a évolué depuis le précédent budget. En 2025, les sénateurs s’étaient limités à abaisser le plafond à 3 000 euros, sans toucher au principe de l’abattement. À l’Assemblée nationale, plusieurs députés Les Républicains, sous l’impulsion de Laurent Wauquiez, s’étaient à l’époque opposés à toute modification du dispositif, les retraités figurant parmi l’électorat traditionnel du parti.

En parallèle de ce tour de vis fiscal, la majorité sénatoriale défend le maintien de l’indexation complète des pensions de retraite sur l’inflation, une mesure examinée dans le cadre du budget de la Sécurité sociale et déjà adoptée en commission. Christine Lavarde présente la combinaison des deux dispositifs, suppression de l’abattement d’un côté, indexation préservée de l’autre, comme permettant de parvenir à un équilibre socialement plus juste.

Ce dossier s’inscrit dans un calendrier budgétaire chargé. Le projet de loi de finances 2027 a été rejeté par l’Assemblée nationale, les députés ayant repoussé la partie recettes du texte, ce qui équivaut au rejet de l’ensemble. Le Sénat a récupéré le texte et doit l’examiner en séance publique à partir du 20 novembre 2026.

La commission des finances, qui s’est réunie le 12 novembre, a choisi de « mettre en réserve l’article 3 » du projet de loi, celui qui porte précisément sur le plafond de l’abattement.

Les propositions des sénateurs devront encore franchir plusieurs étapes avant une adoption définitive. L’information sur la proposition de Christine Lavarde a été rapportée par Public Sénat.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

40eb5cba User Nkzgjwuoelqcrnc3cfhwlizr247603e5e97a4efbae9fc8291d3c2cbcmntdatamaster V26 Reversion 2027imagessocialmag Pension Reversion 2027 Une
Retraite

Réversion 2027 : ces veufs et veuves pourraient enfin avoir droit à une pension

Moins taxés que les Allemands et même les Grecs : pourquoi les retraités français pourraient bientôt perdre cet avantage fiscal que personne n'osait toucher
Retraite

Moins taxés que les Allemands et même les Grecs : pourquoi les retraités français pourraient bientôt perdre cet avantage fiscal que personne n’osait toucher

Fafc439b Autonomie Des Seniors
Famille et solidaritéRetraiteSecteur sanitaire et social

Autonomie des seniors : en Bourgogne-Franche-Comté, 70 % vivraient à domicile en 2055

Mauvaise nouvelle pour les futurs retraités : partir le mauvais mois peut vous coûter un trimestre entier, et personne ne vous prévient
Retraite

Mauvaise nouvelle pour les futurs retraités : partir le mauvais mois peut vous coûter un trimestre entier, et personne ne vous prévient

C9ee7a42 Cumul Emploi Retraite 2027
Droits SociauxRetraite

Cumul emploi-retraite : un décret précise les activités qui pourront échapper à certaines restrictions en 2027

1d4baaba Retraite Royaume Uni Revenu A Vie
RetraiteSociété

Au Royaume-Uni, une retraite versée à vie pourrait devenir l’option proposée par défaut à 17 millions de salariés

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly