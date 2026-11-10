Moins taxés que les Allemands et même les Grecs : pourquoi les retraités français pourraient bientôt perdre cet avantage fiscal que personne n’osait toucher

Le ministre de l’Économie Roland Lescure, sur Franceinfo, a estimé qu’on pourrait même demander un peu plus aux retraités. Ce propos résume l’état d’esprit du gouvernement alors que les débats sur le budget 2027 se poursuivent au Sénat.

Deux mesures pour 5,5 milliards d’euros

Le projet de loi de finances, toujours en discussion au Sénat, prévoit deux leviers pour mettre les retraités à contribution. D’abord, une sous-indexation des pensions : seules celles inférieures à environ 1 256 euros par mois resteraient automatiquement revalorisées selon l’inflation. Au-delà, la hausse serait fixée par décret, avec un risque réel de ne pas suivre les prix.

Ensuite, un coup de rabot sur l’abattement fiscal de 10 % appliqué aux pensions. La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a précisé, mardi 13 octobre, sur RTL que la mesure viserait les foyers touchant plus de 30 000 euros de retraite par an. Le plafond de cet abattement passerait de 4 439 à 3 000 euros. L’abattement lui-même subsisterait, seul son plafond serait réduit.

Combinées, ces deux mesures représenteraient environ 5,5 milliards d’euros d’économies, sur un total de 54 milliards recherchés dans l’ensemble du budget.

Concrètement, une retraite modeste sous 1 260 euros mensuels garderait son indexation pleine et a peu de chances d’être concernée par le plafonnement de l’abattement. En revanche, un couple de retraités percevant chacun 2 500 euros par mois verrait jusqu’à 1 439 euros de revenus supplémentaires devenir imposables, soit un surcoût de quelques centaines d’euros par an.

S’y ajoutent la CSG, la CRDS et la Casa, des prélèvements qui oscillent déjà entre 0 et 9,1 % selon le revenu fiscal du foyer.

Des retraités parmi les moins taxés d’Europe

L’argument du gouvernement s’appuie sur un rapport de la Drees, la direction statistique du ministère de la Santé, publié le 27 octobre et relayé par RMC Conso. Il montre qu’en France, les pensions supportent en moyenne 10,2 % de prélèvements, impôt et contributions sociales confondus, contre 14,5 % en moyenne dans l’Union européenne.

Ce chiffre place la France derrière le Portugal et la Grèce, où la fiscalité des retraités est encore plus légère, mais à un niveau proche de l’Espagne et de la Pologne. En tête du classement, les Pays-Bas affichent un taux de 26 %, notamment en raison d’un impôt sur le revenu élevé.

Le Danemark suit avec 24,5 %, puis l’Italie avec 20,8 %. Entre et 20 %, on retrouve des pays proches de la France comme la Belgique, l’Autriche, l’Allemagne, l’Irlande et la Suède.

À l’autre bout de l’échelle, plusieurs pays d’Europe de l’Est affichent des taux inférieurs à 5 %, voire quasi nuls en Tchéquie, en Slovaquie, en Hongrie et en Bulgarie, mais avec des niveaux de pension nettement plus faibles.

La Drees rappelle que ce taux de 10,2 % reste une moyenne : aucun retraité ne paie exactement ce pourcentage, le montant variant selon les ressources de chaque foyer. À titre de comparaison, les salaires en France supportent en général un taux de prélèvement de 21 à 24 %.

C’est précisément cet écart que le gouvernement met en avant pour justifier l’effort demandé aux retraités dans le cadre du PLF 2027, toujours en discussion au Sénat.