Gaz : encore une hausse, alors que le froid arrive

Le prix repère du gaz augmentera de 5,8 % au 1er décembre 2026, pour le quatrième mois consécutif. Environ six millions de ménages ayant souscrit une offre indexée sont concernés par cette hausse, au début de la période de chauffage. Les 40 % de consommateurs résidentiels titulaires d’un contrat à prix fixe n’y sont pas soumis pendant la durée de leur contrat.

Une quatrième hausse mensuelle au début de l’hiver

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé le 9 novembre que le prix repère de vente de gaz (PRVG) atteindra 206,26 euros TTC par mégawattheure au 1er décembre. Chauffage et eau chaude constituent l’essentiel de la consommation hivernale. Selon les calculs de la CRE, la hausse représentera 16 euros TTC de plus sur la facture de décembre d’un ménage moyen. Sur l’ensemble de 2026, l’augmentation cumulée atteint 11,8 %, soit 143 euros supplémentaires par rapport à 2025.

Les hausses mensuelles se succèdent depuis septembre : 5,6 % ce mois-là, 6,3 % en octobre, 6,6 % en novembre et 5,8 % en décembre. Le coût d’approvisionnement est passé de 29,84 euros en avril 2026 à 80,47 euros en décembre. Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting et Terra Nova, explique : « Cette hausse est due quasi exclusivement à la guerre et aux routes d’acheminement du gaz qui ont été bloquées. »

Offres indexées et prix fixes : des factures qui évoluent différemment

Environ six millions de ménages, soit 60 % des abonnés résidentiels au gaz, ont une offre indexée sur le PRVG, qui a remplacé les anciens tarifs réglementés en 2023. Parmi eux figurent souvent des familles monoparentales, des retraités aux pensions modestes et des travailleurs précaires. La succession des hausses depuis septembre pèse sur leurs budgets et peut les conduire à réduire le chauffage.

Les 40 % restants bénéficient d’offres à prix fixe souscrites avant les hausses actuelles : leur tarif reste protégé pendant la durée du contrat. Ces offres ont souvent été choisies par des ménages mieux informés ou aux revenus plus élevés. Les observateurs du secteur notent cette fracture croissante entre consommateurs protégés et consommateurs exposés.

La précarité énergétique touche déjà 5,6 millions de ménages français, selon les dernières estimations de l’Observatoire national de la précarité énergétique. La hausse de décembre risque d’accroître le nombre de foyers contraints de choisir entre se chauffer et se nourrir. Les associations caritatives signalent davantage de demandes d’aide pour payer les factures d’énergie. Parmi les personnes concernées figurent notamment des personnes âgées vivant seules, des familles nombreuses dans des logements mal isolés et des locataires de passoires thermiques.

Des prix liés au marché international, sans alerte annoncée sur les volumes

La France importe 95 % de son gaz naturel. Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE, déclare : « On subit un prix de marché international, on importe 95% de notre gaz. Donc, ce prix reflète le fait qu’il y a moins d’offre depuis la crise dans le détroit d’Ormuz. » Elle distingue toutefois la hausse des prix du risque de manquer de gaz cet hiver : « La question sera sur les prix, pas sur les volumes. Le risque zéro n’existe pas, mais les grands observateurs considèrent qu’il n’y a pas de problème de sécurité d’approvisionnement à venir cet hiver. »

Après l’annonce de la CRE, certains experts plaident pour un bouclier tarifaire ciblé sur les foyers modestes ; d’autres proposent une réforme du marché du gaz. Les six millions de ménages en offre indexée ne disposent pas, à ce stade, d’un mécanisme de protection comparable à un prix fixe.