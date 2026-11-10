Premier achat immobilier : dans 17 pays européens, les prix s’éloignent des revenus

L’accession à la propriété dépend autant du revenu disponible que du prix affiché par les vendeurs. Dans une analyse publiée le 9 novembre 2026, Eurostat montre que, sur dix ans, les prix des logements ont évolué plus vite que les revenus dans 17 pays de l’Union européenne. L’indicateur ne prédit pas la situation de chaque famille, mais aide à comprendre pourquoi le parcours vers un premier achat peut devenir plus difficile dans certains marchés.

Une dégradation relative dans 17 pays sur 27

Entre 2015 et 2025, le ratio européen entre prix immobiliers et revenus des ménages a augmenté de 6,8 %, selon la nouvelle analyse d’Eurostat. Ce chiffre ne signifie pas que les logements ont renchéri de seulement 6,8 % : il indique que leur prix a progressé, en proportion, davantage que le revenu mesuré. Dans dix autres États membres, le ratio a diminué.

Le Portugal affiche la hausse relative la plus forte, à 60,8 % sur la décennie. Les Pays-Bas suivent avec 34,3 %, devant la Hongrie (26,5 %), la Tchéquie (25,8 %) et l’Espagne (24,5 %). À l’inverse, le ratio diminue en Roumanie (-42,8 %), en Finlande (-25,2 %) et en Bulgarie (-16,2 %). Ces variations ne constituent pas un classement des pays où un appartement serait le moins cher en euros.

Pourquoi l’indicateur compte pour les ménages

Pour une famille qui épargne en vue d’un premier achat, la question essentielle est la capacité de ses revenus à suivre le coût de l’immobilier. Un ratio prix-revenu en augmentation suggère que les prix progressent plus rapidement que les ressources moyennes, ce qui peut modifier la durée nécessaire pour constituer un apport. Mais l’étude ne mesure pas le nombre de ménages effectivement exclus de la propriété.

Eurostat utilise un indice des prix des logements divisé par un indice de revenu disponible brut ajusté par habitant. Il ne s’agit ni du salaire médian, ni du revenu net d’un couple, ni du budget d’une personne qui emprunte. La taille des logements, la localisation, les aides disponibles et la composition du foyer ne figurent pas dans le calcul présenté.

L’office statistique rappelle aussi que l’accès à l’achat dépend des conditions de financement. Deux ménages aux revenus identiques peuvent obtenir des capacités d’emprunt différentes selon les taux, leur apport ou leur endettement. Une amélioration du ratio statistique n’implique donc pas automatiquement qu’un crédit immobilier est devenu accessible.

Un sommet en 2022, puis un léger redressement de l’indicateur

Une autre mesure publiée dans la même analyse compare le rapport prix-revenu à sa moyenne de long terme. Elle fait apparaître deux pics, en 2007 et en 2022, respectivement à 7,9 % et 7,4 % au-dessus de cette moyenne. Après un recul en 2023 et 2024, cet indicateur standardisé se situe à peine au-dessus de sa moyenne historique en 2025, à +0,03 %.

Ce rapprochement est important pour éviter une lecture alarmiste : un écart cumulé sur dix ans et une évolution récente du marché racontent deux phénomènes différents. L’accessibilité peut s’améliorer par rapport au sommet de 2022 sans revenir, pour tous les ménages, aux conditions de 2015.

Ce que ces chiffres disent, et ne disent pas, de la France

Les données européennes donnent un cadre de comparaison aux débats français sur le logement familial, l’autonomie des jeunes adultes et la constitution d’un patrimoine. Toutefois, la synthèse du 9 novembre ne fournit pas de valeur détaillée pour la France. On ne peut donc pas lui attribuer mécaniquement la hausse européenne de 6,8 %.

Pour apprécier la situation d’un foyer français, il faut rapprocher les évolutions locales de prix, les revenus réellement disponibles, les taux de crédit et les dépenses de logement. Eurostat renvoie d’ailleurs à des indicateurs complémentaires portant sur le coût des prêts et sur la part du budget absorbée par l’habitation. C’est à cette échelle que l’effet social de la hausse immobilière peut être mesuré.