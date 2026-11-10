Onze invités et David Pujadas : LCI ouvre le débat sur la responsabilité des médias avant le dossier CNews

LCI a consacré sa soirée du 9 novembre à la liberté d’expression, aux pressions sur les journalistes et aux accusations de partialité. Onze intervenants étaient annoncés autour de David Pujadas, parmi lesquels le député Alexandre Portier, chargé d’étudier la pétition contre CNews à l’Assemblée.

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Onze invités et David Pujadas : LCI ouvre le débat sur la responsabilité des médias avant le dossier CNews © Social Mag
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Onze intervenants annoncés, des journalistes, des élus et un débat sur le rôle de ceux qui informent. LCI a programmé lundi 9 novembre 2026, à 21 heures, une nouvelle édition de « La Grande Confrontation », présentée par David Pujadas. Le thème retenu : la responsabilité des médias et les limites de la liberté d’expression.

Le choix du moment n’est pas anodin. Le lendemain, une commission de l’Assemblée nationale doit examiner les suites à donner à une pétition visant CNews. Parmi les participants annoncés sur le plateau figure justement Alexandre Portier, député et rapporteur chargé de préparer cet examen. Il ne s’agit toutefois pas d’un débat parlementaire retransmis : l’émission reste un rendez-vous éditorial de la chaîne LCI.

Des profils volontairement différents autour de la table

Selon la présentation officielle de TF1 Info, la soirée devait réunir Philippe Val, Alain Jakubowicz, Mathieu Kassovitz, Aude Lancelin, Thomas Legrand, Prisca Thévenot, Alexandre Portier, Sarah Legrain, Alexis Lévrier, Mathieu Bock-Côté et Patrick Chêne. Les profils vont du cinéma à l’histoire des médias, en passant par le journalisme et la politique.

Cette diversité de métiers permet de mettre en discussion plusieurs questions qui se croisent sans se confondre. Les reporters peuvent-ils exercer librement leur activité lorsqu’ils sont intimidés ou pris à partie ? Comment répondre aux accusations de parti pris adressées aux chaînes d’information ? Quelles responsabilités incombent aux rédactions dans la façon de présenter les faits et les opinions ?

Les organisateurs ont annoncé ces thèmes avant la diffusion. Leur présentation ne permet pas, à elle seule, de conclure à ce que chaque participant a effectivement déclaré durant l’émission, ni de désigner un vainqueur du débat.

Une pétition ne vaut pas fermeture d’une chaîne

L’actualité parlementaire donne une portée particulière à cette confrontation médiatique. La pétition demandant la suppression de CNews a dépassé le million de signatures. Alexandre Portier a été désigné rapporteur par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, comme l’a précisé LCP, la chaîne parlementaire.

Cette commission doit décider de la suite de la procédure. Elle peut notamment envisager un classement ou la poursuite de l’examen. Une éventuelle discussion dans l’hémicycle dépend ensuite des instances de l’Assemblée. Ni le nombre de signatures, ni une émission de télévision, ni un débat parlementaire ne suffisent à retirer automatiquement à une chaîne son autorisation de diffusion.

La programmation de LCI fait ainsi se rencontrer deux interrogations : celle de la liberté d’expression, qui concerne les journalistes comme leurs critiques, et celle des règles de contrôle de l’audiovisuel. La décision de la commission, attendue mardi 10 novembre, constitue la prochaine étape institutionnelle distincte de ce débat télévisé.

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