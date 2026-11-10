L’amour est dans le pré : M6 donne rendez-vous le 30 novembre pour le bilan de la saison 21

La date est fixée : M6 commencera à diffuser le bilan de la saison 21 de L’amour est dans le pré le lundi 30 novembre 2026. L’annonce est intervenue le 9 novembre, alors que l’épisode 12 venait poursuivre les séjours à la ferme. Les derniers choix des agriculteurs restent à découvrir.

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La Rédaction
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L’amour est dans le pré : M6 donne rendez-vous le 30 novembre pour le bilan de la saison 21 © Social Mag
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La date est fixée : M6 commencera à diffuser le bilan de la saison 21 de L’amour est dans le pré le lundi 30 novembre 2026. L’annonce est intervenue le 9 novembre, alors que l’épisode 12 venait poursuivre les séjours à la ferme. Les derniers choix des agriculteurs restent à découvrir.

Les téléspectateurs de L’amour est dans le pré peuvent désormais inscrire une date dans leur calendrier : le lundi 30 novembre 2026. C’est ce jour-là que doit commencer la diffusion du bilan de la saison 21, selon la programmation annoncée par M6 le 9 novembre et rapportée le même jour par AlloCiné.

Ce rendez-vous est différent des épisodes consacrés aux rencontres et aux séjours dans les exploitations agricoles. Les agriculteurs retrouvent l’animatrice Karine Le Marchand pour raconter ce qui s’est passé une fois les caméras reparties. L’occasion de savoir si les relations commencées pendant l’émission ont tenu, ou si la suite de leur vie sentimentale a pris une autre direction.

Une précision reste toutefois à apporter au calendrier : au moment de l’annonce, le nombre exact de soirées consacrées au bilan n’était pas confirmé. Il serait donc prématuré de fixer déjà la date du tout dernier épisode ou de présenter les couples de fin de saison comme définitivement connus.

Un rendez-vous annoncé pendant la douzième émission

La nouvelle a été communiquée alors que M6 diffusait, lundi 9 novembre à 21 h 10, l’épisode 12 de cette vingt et unième saison. Sept agriculteurs figuraient au programme de la soirée, dont Marie-Christine, Daniel, Jean-Louis, Anthony, Yannick, Justine et Jean-Marie. La chaîne a continué à suivre leurs rencontres, leurs hésitations et les moments passés avec leurs prétendants.

La saison 2026 a réuni quatorze agriculteurs et agricultrices, âgés de 24 à 64 ans. Les premiers portraits avaient été diffusés en janvier, avant le début des épisodes de la saison inédite le 17 août. Ce long calendrier explique pourquoi le bilan de fin novembre intervient plusieurs mois après les premières présentations.

Les épisodes diffusés sont consultables sur la page officielle de l’émission sur M6+. Au 10 novembre, celle-ci présente les deux parties de l’épisode 12 et plusieurs émissions précédentes. Une formule utile pour les personnes qui ont manqué le dernier rendez-vous avant de suivre la conclusion de la saison.

Le bilan n’est pas un simple récapitulatif des images vues à l’antenne. Il permet habituellement de retrouver les participants après les séjours à la ferme et les voyages. Mais le programme précis des révélations de 2026 n’a pas encore été détaillé par la chaîne : aucune rupture, réconciliation ou nouvelle relation ne peut être annoncée à l’avance sur la seule base de la date de diffusion.

Le prochain rendez-vous certain est donc celui du 30 novembre. D’ici là, les épisodes intermédiaires doivent encore compléter les histoires suivies depuis l’été.

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