Madère : pluie intense et rafales jusqu’à 130 km/h attendues, les précautions pour les voyageurs

La dépression Charles doit dégrader la météo à Madère entre la fin du 10 novembre et le matin du 11, selon l’institut météorologique portugais. Fortes pluies, vents en altitude et mer agitée sont annoncés. Les voyageurs doivent suivre les alertes locales sans supposer que tous les transports sont annulés.

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La Rédaction
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Madère : pluie intense et rafales jusqu’à 130 km/h attendues, les précautions pour les voyageurs © Social Mag
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Les vacances sur l’île de Madère risquent de se dérouler sous un temps nettement moins clément que prévu. Dans un communiqué publié le 9 novembre 2026, l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA) annonce une dégradation entre la fin de journée du mardi 10 novembre et la matinée du mercredi 11. En cause : la dépression Charles, qui se déplace vers l’est dans l’Atlantique.

L’organisme prévoit des pluies persistantes, parfois fortes, avec des cumuls pouvant dépasser 100 millimètres en douze heures dans certains secteurs, surtout en montagne. Le vent de sud-ouest pourrait souffler en rafales de 80 à 100 km/h et atteindre environ 130 km/h sur les hauteurs. Le littoral sud est également concerné par une houle de 3,5 à 4,5 mètres.

Un risque particulier sur les sentiers et près de la mer

À Madère, le relief accentue les différences de conditions météorologiques d’un endroit à l’autre. Un centre-ville relativement abrité ne permet pas de juger l’état d’un sentier d’altitude, d’une levada ou d’une route de montagne. Avec des précipitations aussi importantes, les voyageurs doivent vérifier les accès et les avertissements officiels avant de partir en randonnée.

Les activités en mer méritent la même prudence : excursions en bateau, baignades sur des secteurs exposés ou promenades au bord de l’eau peuvent devenir inadaptées lorsque les vagues et le vent se renforcent. Le bulletin maritime de l’IPMA avertit déjà d’une forte agitation autour de l’archipel.

Ces prévisions ne signifient pas que tous les vols, ferries ou sites touristiques sont annulés. Une modification de vol ne peut être confirmée que par la compagnie et l’aéroport, et les fermetures de sentiers doivent être vérifiées auprès des gestionnaires et autorités locales. Anticiper une excursion de remplacement à l’intérieur d’un secteur sûr est plus utile que d’inférer une interdiction générale à partir d’un avis météorologique.

Comment suivre les alertes des 10 et 11 novembre

L’IPMA publie des niveaux de vigilance qui peuvent évoluer à mesure que la trajectoire de Charles se précise. Son communiqué situe la dépression au nord de Madère dans la nuit du 10 au 11 novembre, tout en signalant une incertitude encore importante sur sa trajectoire et son intensité lors de sa progression vers le Portugal continental.

Avant un déplacement, mieux vaut consulter directement la page des avertissements de l’IPMA, puis vérifier les communications des autorités de protection civile de Madère et de son transporteur. Les voyageurs français n’ont pas à conclure de cette alerte portugaise à une dégradation identique sur le territoire français.

La période la plus délicate annoncée pour l’archipel est donc la soirée du 10 novembre et la matinée du 11. Les conditions locales pourront encore changer : les prochaines mises à jour officielles, plutôt qu’une prévision générale consultée plusieurs jours auparavant, doivent guider les excursions et déplacements.

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