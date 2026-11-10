VIH en Russie : les associations d’aide aux malades confrontées à des obstacles croissants

En Russie, les associations qui accompagnent les personnes vivant avec le VIH aident leurs bénéficiaires à se faire dépister, accéder aux établissements de santé et surmonter des obstacles administratifs. Une étude scientifique documente leur rôle au moment où le cadre juridique et financier rend certaines activités de prévention plus difficiles.

Les difficultés de prise en charge ne se résument pas au nombre de médicaments disponibles. Dans une étude parue dans la revue AIDS Care, Vladlena Avdeeva, Ksenia Eritsyan et Veronika Odinokova ont interrogé, entre 2022 et 2024, des bénéficiaires, des salariés et des militants liés à neuf organisations non gouvernementales dans trois villes russes. Leur enquête réunit 299 participants.

Les chercheurs décrivent un enchaînement d’obstacles : difficulté à réunir certains documents, problèmes de transport, réticence à demander une aide médicale et crainte d’être stigmatisé. Les associations étudiées cherchent à réduire ces barrières en proposant des espaces d’accueil accessibles et en accompagnant les démarches des patients.

Les associations jouent un rôle d’intermédiaire avec le système médical

Pour certaines personnes, le contact avec une structure communautaire constitue une première étape avant un dépistage ou une consultation. Les organisations peuvent orienter vers un établissement de santé, aider à obtenir un rendez-vous ou soutenir une personne confrontée à des discriminations. Les résultats de l’étude concernent les organisations observées et ne mesurent pas la situation de toutes les régions russes.

La stigmatisation est particulièrement lourde pour les populations déjà marginalisées. L’étude explique également que les restrictions touchant les activités en lien avec les personnes LGBT créent des risques juridiques supplémentaires pour certaines actions de prévention et d’information.

Les associations peuvent orienter les personnes vers le dépistage, les consultations et un suivi régulier.

Un accompagnement fragilisé par les financements

En octobre 2025, l’European AIDS Treatment Group alertait sur le recul des soutiens internationaux et les restrictions pesant sur la société civile en Russie. L’organisation citait notamment les difficultés rencontrées par la fondation AIDS.CENTER pour obtenir des subventions publiques, ainsi que l’arrêt de certains financements étrangers.

Cette fragilisation intervient alors qu’une partie importante des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH n’est pas suivie régulièrement. Selon l’analyse de Zdravresource pour l’année 2025, 882 380 personnes, soit environ 71,6 % des patients ayant un diagnostic confirmé, figuraient dans le dispositif de suivi médical. Environ 807 660 bénéficiaient d’un traitement antirétroviral.

Ces données ne démontrent pas à elles seules que la baisse des financements associatifs explique l’absence de suivi. Elles montrent néanmoins le besoin de services capables de rester en contact avec les patients et de faciliter les démarches qui séparent le diagnostic de la prise en charge.

Dans l’étude d’AIDS Care, les associations réussissent surtout à agir sur les obstacles immédiats, comme les papiers, les déplacements ou l’orientation. Les chercheurs constatent qu’il leur est beaucoup plus difficile de résoudre les problèmes plus larges liés aux lois et à l’organisation du système de soins.