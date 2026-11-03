Vaccins : comment les laboratoires renforcent l’accès territorial

La Cour des comptes l’a relevé : les campagnes de vaccination contre la grippe et le papillomavirus humain peinent à atteindre les objectifs de couverture. Le 3 novembre 2026, un nouvel accord pourrait changer la donne en mobilisant les 500 000 patients quotidiens des laboratoires de biologie médicale. L’accord triennal signé avec l’Assurance-maladie reconnaît officiellement aux biologistes un rôle en matière de prévention, incluant l’administration de vaccins contre la grippe et le Covid-19.

Le défi de la couverture vaccinale : où sont les lacunes ?

Grippe et HPV : les campagnes qui ne touchent pas assez

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon la Cour des comptes, les taux de couverture vaccinale contre la grippe saisonnière et le papillomavirus humain restent largement insuffisants en France. La grippe génère chaque année entre 26 et 210 millions d’euros de dépenses hospitalières selon les saisons, un coût évitable si davantage de personnes fragiles recevaient leur vaccin. Les campagnes lancées le 13 octobre 2026 pour la grippe et le Covid-19 butent sur un obstacle majeur : l’accessibilité. Les populations à risque, notamment les personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques, n’atteignent pas systématiquement les points de vaccination disponibles.

Les zones blanches de la vaccination : quand les pharmacies manquent

Le maillage territorial des pharmacies, bien que dense, laisse subsister des zones mal desservies. Zones rurales isolées, quartiers périphériques, territoires ultramarins : autant d’espaces où l’accès à un professionnel habilité à vacciner nécessite parfois des déplacements contraignants. Pour les personnes âgées à mobilité réduite ou les travailleurs précaires jonglant avec des horaires serrés, franchir ce dernier kilomètre relève parfois de l’exploit. Les inégalités sociales de santé trouvent ici un terreau fertile. L’enjeu n’est plus seulement médical, il devient social et territorial.

Les biologistes : des alliés de la prévention au plus proche des patients

500 000 consultations par jour : une opportunité d’accès inédite

Les laboratoires de biologie médicale accueillent quotidiennement 500 000 personnes sur l’ensemble du territoire français. Un flux considérable qui représente autant d’occasions de proposer un vaccin. « Nous accueillons 500 000 personnes par jour, nous sommes présents partout sur le territoire, nous avons les compétences et les infrastructures », rappelle le Dr François Blanchecotte, président de la Fédération de la biologie médicale (FBM), dans une déclaration au magazine What’s Up Doc. Autorisés à prescrire et administrer certains vaccins depuis fin 2023, les biologistes disposent déjà du cadre légal. L’accord triennal 2027-2029 franchit une étape supplémentaire en inscrivant formellement la prévention parmi leurs missions.

Proposer la vaccination lors d’une prise de sang : la prévention intégrée

Imaginez : vous venez effectuer un bilan sanguin de routine. Le biologiste consulte votre dossier, constate que votre dernier vaccin contre la grippe remonte à deux ans, et vous propose immédiatement une mise à jour. Aucun rendez-vous supplémentaire, aucun déplacement additionnel. La prévention s’intègre naturellement au parcours de soins. Thomas Hottier, président du syndicat des biologistes et directeur général des laboratoires Inovie, souligne : « C’est la première fois que l’accord triennal reconnaît aux biologistes un rôle en matière de prévention. Nous allons être davantage associés au dépistage et au suivi des maladies chroniques. » Une logique qui a déjà prouvé son efficacité. Depuis septembre 2024, le dispositif « Mon test IST » permet le dépistage direct de cinq infections sexuellement transmissibles en laboratoire, sans ordonnance préalable. Les résultats parlent : les biologistes savent mobiliser rapidement leurs infrastructures pour des enjeux de santé publique.

Vers une prévention inclusive : enjeux et limites actuelles

Qui sont les populations mal couvertes aujourd’hui ?

Les personnes âgées vivant en zone rurale figurent parmi les premières concernées. Leur mobilité limitée rend chaque déplacement difficile. Les travailleurs précaires, contraints par des horaires décalés, peinent également à consulter pendant les heures d’ouverture classiques des cabinets médicaux. Les populations immigrées récentes, parfois peu familières du système de santé français, hésitent à franchir la porte d’une pharmacie. La question de la simultanéité des vaccins contre la grippe et le Covid-19 soulève d’ailleurs des interrogations légitimes auxquelles les biologistes, de par leur formation scientifique, peuvent apporter des réponses éclairées. Multiplier les points d’accès revient à réduire ces barrières invisibles mais bien réelles.

Les freins persistants : approvisionnement et formation

Malgré l’avancée symbolique de l’accord, un obstacle demeure. Contrairement aux pharmacies, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent pas encore s’approvisionner directement en vaccins ni les stocker. Un verrou logistique qui limite considérablement leur capacité opérationnelle. Le patient devra donc venir avec son vaccin prescrit ou récupéré en amont, ce qui introduit une étape supplémentaire. François Blanchecotte insiste : « Lorsqu’on nous fait confiance et qu’on nous donne les moyens d’agir, nous délivrons. Les chiffres sur les IST le prouvent. La vaccination doit suivre le même chemin. » La formation des équipes constitue un autre chantier. Si les biologistes maîtrisent les protocoles scientifiques, l’administration vaccinale nécessite des compétences pratiques spécifiques : geste technique, gestion des effets indésirables, traçabilité rigoureuse. Des formations complémentaires devront accompagner le déploiement effectif de cette mission.

L’accord signé ce 3 novembre 2026 marque un tournant. Il reconnaît que la prévention ne se limite pas aux cabinets médicaux et aux officines. Les laboratoires, par leur proximité quotidienne avec des centaines de milliers de Français, deviennent des acteurs à part entière de la stratégie vaccinale. Reste à lever les derniers freins réglementaires pour transformer cette promesse en réalité tangible. La prochaine campagne de vaccination 2027-2028 dira si les biologistes parviennent à combler durablement le fossé territorial qui mine aujourd’hui la couverture vaccinale nationale.